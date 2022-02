Cha mẹ từ chối như thế nào để trẻ không khó chịu?

Giải thích ngắn gọn: Theo Very Well Family, cũng như người lớn, trẻ rất quan tâm đến lý do. Vì vậy, thay vì nói "Không, đừng động vào nó", bạn hãy giải thích tại sao con không nên động vào (có thể là đồ vật dễ vỡ). Khi con hiểu lý do đằng sau lời từ chối của cha mẹ, trẻ có thể sẽ không làm điều đó khi không có cha mẹ bên cạnh. Ảnh: Expose.