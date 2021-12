Cha mẹ Mỹ tìm mua đồ cũ tặng con dịp Giáng sinh

Khan hiếm hàng hóa, đặc biệt là đồ chơi trẻ em, khiến nhiều bậc phụ huynh dù khá giả vẫn phải tìm mua đồ đã qua sử dụng để làm quà tặng con.

Sáu tuần qua, cứ có thời gian rảnh là Chrissy Vanderwerff (Chicago, Mỹ) lại tìm kiếm khắp nơi để mua món quà Giáng sinh cho cô con gái 5 tuổi: Ngôi nhà búp bê của Gabby.

"Ngày nào tôi cũng vào các trang web của Target và Walmart, nó thực sự trở thành nỗi ám ảnh", cô nói với Insider.

Ngôi nhà búp bê hình con mèo, cao khoảng 60 cm trong loạt phim Gabby's Dollhouse đang được xem là món đồ chơi hot nhất năm song cũng là một trong những món khó tìm mua nhất vì chuỗi cung ứng bị đứt gãy do đại dịch.

Theo gợi ý của một phụ huynh khác, Chrissy cuối cùng cũng có được món quà cho con gái theo cách cô chưa từng làm: mua đồ đã qua sử dụng. Cô tìm được nó trên trang web mua bán đồ cũ với giá 200 USD , đắt gần gấp 4 lần giá gốc. Nhưng với cô, cái giá này là xứng đáng.

"Tôi chưa bao giờ mua quà tặng là đồ qua sử dụng cả, nhưng bây giờ có vẻ như đó là lựa chọn tốt nhất. Thật kỳ lạ khi tặng đồ cũ nhưng ít nhất Giáng sinh này con gái tôi sẽ có được món quà yêu thích. Tôi không biết con bé có nhận ra đó là đồ cũ hay không".

Nhiều phụ huynh Mỹ gặp khó khăn trong việc tìm mua món đồ chơi yêu thích cho con. Ảnh: AP.

Tranh giành mua đồ cũ

Từ tháng 9, các chuyên gia bán lẻ đã cảnh báo về tình trạng chậm trễ, thiếu hụt hàng hóa vào dịp cuối năm khiến nhiều bậc phụ huynh tầng lớp trung lưu và thượng lưu lo lắng, phải tìm đến biện pháp mua đồ chơi cũ.

"Tôi phải cạnh tranh với nhiều người khác để mua được cho cô con gái 3 tuổi bộ tượng nhỏ các nhân vật Marvel. Bình thường, chúng được bán lẻ với giá 20 USD song hiện lên tới 130 USD trên eBay và Facebook Marketplace. Nhiều người gom hàng để bán lại với giá cao vì biết các bậc cha mẹ và người sưu tầm sẽ mua, thật điên rồ", Krista Kirkpatrick (bang Michigan) kể.

Adrienne Appell, phó chủ tịch cấp cao về tiếp thị và truyền thông của Hiệp hội đồ chơi Mỹ, cho biết ngành công nghiệp đồ chơi rất khó dự đoán và trẻ em là nhân tố quyết định.

"Các bậc cha mẹ muốn biến những ngày lễ trở nên kỳ diệu với con mình nên nếu có món đồ nào đó mà bọn trẻ thích, họ sẽ tìm đủ cách để mua được".

Magic Mixies Cauldron là một trong những món đồ chơi được nhiều trẻ em yêu thích năm nay. Ảnh: Getty.

Bà mẹ Valerie Phelps đang rơi vào tình huống khó khăn này. Con gái cô muốn có Magic Mixies Cauldron, món đồ chơi khó mua nhất.

"Về cơ bản đó là một cái vạc đồ chơi để trộn 'độc dược' sau đó một con thú nhồi bông sẽ xuất hiện".

Khi con gái viết thư bày tỏ mong muốn cho ông già Noel vào tháng 10, Valerie nhận thức được tình trạng khan hiếm đồ chơi nên đã đặt hàng ngay trên Amazon. Ban đầu, món đồ chơi được dự kiến giao đến vào 1/12 song lại bị dời thành 11/1/2022.

Trên các chợ đồ cũ, giá của món đồ chơi này đã bị đẩy lên gấp 3 lần. Cuối cùng, Valerie may mắn tìm được thứ mình muốn tại một điểm bán cách nhà 2 tiếng lái xe.

Áp lực

Shawn M. Burn, giáo sư tâm lý học tại Đại học Bách khoa California, nhận định áp lực này của các bậc cha mẹ là "vấn đề ông già Noel" vì Giáng sinh ở Mỹ rất chú trọng việc tặng quà.

"Một phần đây là kết quả của việc quảng cáo và tiếp thị liên tục, thúc đẩy một kỳ nghỉ theo chủ nghĩa vật chất. Nhiều người Mỹ nói với trẻ nhỏ rằng những món quà được ông già Noel làm ra và chuyển phát một cách kỳ diệu. Họ phải hiện thực hóa tưởng tượng của con để tránh làm chúng thất vọng vào ngày Giáng sinh", bà nói.

Giáo sư Shawn cũng cho rằng vì trẻ nhỏ phải đối diện nhiều khó khăn thời gian qua do dịch Covid-19, các bậc cha mẹ lại càng cảm thấy áp lực trong việc phải mang lại cho con một Giáng sinh hoàn hảo.

Thị trường đồ cũ phát triển mạnh trong những năm gần đây song việc mua bán quà tặng cũ vẫn được xem là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, điều đó có thể đang dần thay đổi.

Một nghiên cứu được công ty phân tích bán lẻ GlobalData thực hiện cho thấy 77% người trưởng thành được hỏi đã lên kế hoạch mua ít nhất một món đồ cũ trong mùa lễ này.

Nghiên cứu dự đoán người tiêu dùng sẽ chi 69,2 tỷ USD cho các mặt hàng đã qua sử dụng trong kỳ nghỉ lễ, tăng 24% so với năm ngoái. Phần lớn người được hỏi giải thích tiết kiệm tiền là lý do lớn nhất để mua đồ cũ, 10% nói do khan hiếm hàng.

Khan hiếm đồ chơi, nhiều phụ huynh tìm mua đồ qua sử dụng tặng con cái. Ảnh: Getty.

Trong khi một số phụ huynh vẫn băn khoăn về việc mua đồ qua sử dụng làm quà tặng, nhiều người xem đây chỉ là một trong những cách để có được món đồ con mình yêu thích. Một số khác lại tranh thủ thời điểm này để kiếm chút tiền.

"Khi nghe về tình trạng khan hiếm đồ chơi, tôi nhận ra đây có thể là một cơ hội tuyệt vời. Tôi sẽ dùng tiền bán đồ cũ để tậu đồ chơi mới cho con", Rachel Friedman, sống ở Ann Arbor, Michigan, nói.

Dù tốn nhiều thời gian chụp ảnh, liệt kê hàng và trao đổi với người mua, Rachel đã bán được quần áo, sách và một số món đồ chơi. Nhiều vị khách khen các món đồ được cô bảo quản rất tốt.

Giáo sư Shawn M. Burn nhận định các bậc cha mẹ cần cân nhắc về hành vi tiêu dùng của mình, không chỉ là đáp ứng nhu cầu cho con mà còn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường.

"Điều đó sẽ mang đến sức mạnh để chống lại mô hình xã hội thiên về vật chất, khiến cảm giác đem tặng đồ cũ không còn quá kỳ lạ hay nặng nề".