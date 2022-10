Cha mẹ Mỹ rủ con cái xăm hình

Số lượng người tại Mỹ có hình xăm đầu tiên khi đã bước qua tuổi trung niên đang trên đà tăng. Nhiều người trong số đó muốn xăm đôi với con cháu như cách gắn kết tình cảm gia đình.

Roxana Nourishad (18 tuổi) và bà của cô, Shoheila Mahdavi (76 tuổi), dự định cùng đi xăm hình với nhau vào lần gặp tới. Cả hai tính cùng xăm đôi hình lá thư, kèm những trái tim nhỏ tượng trưng cho tình cảm bà cháu lâu dài của họ.

Nữ sinh viên đang học ở bang California (Mỹ) cho biết khi cô đề xuất ý tưởng với gia đình, mẹ của cô cho rằng suy nghĩ của con gái không bình thường, song người bà hiện ở Dubai lại tán thành ngay lập tức và nói “chắc chắn rồi”, theo Wall Street Journal.

Hình xăm vốn chịu nhiều định kiến, ngay cả tại ở những nơi văn hóa xăm mình phổ biến như Mỹ. Mặt khác, có những gia đình nơi người lớn cởi mở, sẵn sàng xăm hình chung giống với con cái như một cách đánh dấu tình cảm.

Cả gia đình xăm chung

Còn ở gia đình của Nancy Smith ở bang Pennsylvania, người phụ nữ 60 tuổi lại là người thuyết phục 3 người con đã trưởng thành của mình cùng xăm hình 4 dấu chấm trên cổ tay mỗi người. Bà Smith giải thích biểu tượng này biểu trưng cho sự kiên cường và mạnh mẽ của gia đình 4 người, sau khi người chồng, người cha của cả nhà qua đời.

Hình xăm gia đình của bà Nancy Smith và 3 người con gái gồm 4 dấu chấm trên cổ tay.

Bà Smith chọn hình xăm nhỏ vì nghĩ chúng sẽ ít gây đau hơn khi xăm, so với những hình khác có kích thước lớn.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xăm mình”, người mẹ kiêm chủ cửa hàng bán lẻ cho biết.

Người con gái tên Peyton Smith (30 tuổi), làm việc cho cơ quan chính phủ, nói rằng trải nghiệm này khiến bản thân cô cảm thấy gần gũi hơn với mẹ và các chị em. “Hình xăm gia đình giúp chúng tôi có cùng một dấu hiệu nhận biết giống nhau trên cơ thể”, cô nói.

Arlene Gilbert (70 tuổi) và con gái Deborah Pressman (38 tuổi) ở bang Florida cũng thực hiện xăm đôi vào năm ngoái: một chiếc tạp dề nấu ăn lần lượt có ghi chữ “mẹ” và “bà” tương ứng với mỗi người.

Hình xăm này để tưởng nhớ người mẹ quá cố của bà Gilbert, tức bà ngoại của Pressman.

Bà Gilbert và con gái cùng xăm hình đôi để tưởng nhớ người bà đã khuất.

‘"Dù theo quan điểm của tổ tiên người Do Thái chúng tôi, hình xăm không được chấp thuận. Mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý khi biết được điều này nhưng tôi không tin vào quan niệm cũ”, bà Gilbert bày tỏ.

Năm 1999, bà Gilbert, một thẩm phán đã nghỉ hưu, có hình xăm đầu tiên: một chùm nho trên ngực. Bà giấu nó dưới lớp áo choàng khi làm việc tại tòa. Về sau, con gái của bà cũng có hình xăm ở vị trí tương tự.

“Chuyện tôi phải giấu hình xăm đã là quá khứ. Giờ, thời đại đã thay đổi. Trước kia, tôi là số ít những người trên 50 tuổi có hình xăm trên người, tính trong vòng tròn bạn bè của mình. Sau đó, nhiều bạn bè và người thân cũng không ngại xăm mình ở tuổi trung niên”, bà Gilbert bày tỏ.

Người già cũng thích xăm

Theo bà, dịch bệnh Covid-19 đã giúp xóa bỏ những định kiến về hình xăm của người già. “Nhiều người trong chúng tôi đã đối mặt với cái chết của chính mình”, bà nhớ lại.

Trước khi dịch bệnh xảy, chỉ khoảng 5% trong số khoảng 25.000 khách hàng hàng năm của cửa hàng Three Kings Tattoo ở New York là ở độ tuổi từ 50 trở lên. Chủ sở hữu Matthew Marcus ước tính tỷ lệ hiện tại đã lên thành 15%, với nhiều khách hàng trung niên đến từ New York, Los Angeles, Denver và London. Nhiều người trong số họ đến xăm hình đôi với con cháu.

Diego Martin, chủ tiệm xăm Hudson Valley Tattoo Company ở Wappinger Falls (New York), ước tính tỷ lệ khách hàng ở độ tuổi 60-70 đã tăng gấp đôi trong năm qua, lên khoảng 10% trong số khoảng 3.000 khách hàng.

Xăm mình bị cấm ở thành phố New York vào năm 1961 và phải đến năm 1997, hành động này mới hợp pháp trở lại.

Ở tuổi ngoài 60, bà Vicki Clarke có hình xăm đầu tiên và dự định còn xăm tiếp.

Emma Anderson, một nghệ sĩ xăm làm việc ở khu vực quận Queens của Big Apple, nói rằng trong 15 năm qua, cô đã thấy thái độ của cộng đồng đối với hình xăm thay đổi theo mỗi năm.

Gần đây, cô đã xăm cho người cha 78 tuổi của mình hình xăm đầu tiên trên cánh tay của ông.

Trong một nghiên cứu năm 2021 từ Cao đẳng Kinh doanh CT Bauer thuộc Đại học Houston, những nhân viên bán lẻ có hình xăm trong một thí nghiệm thực địa đã bán được nhiều hàng tương đương các đồng nghiệp chưa xăm hình. Còn những người thợ xăm có “mực” trên cơ thể được đánh giá tích cực hơn những người không có hình xăm.

Tại một lễ hội xăm hình ở New Orleans vào tháng trước, Vicki Clarke, một y tá 61 tuổi, xăm hình thứ hai trên người và là hình xăm đầu tiên sau 14 năm. Hình xăm hình mặt trời và mặt trăng lồng vào nhau chạy dọc cánh tay tốn của người phụ nữ 400 USD .

“Trước kia, suy nghĩ cố định của tôi là xăm mình chỉ dành cho những tội phạm bị kết án hoặc những kẻ côn đồ trên đường phố. Giờ, sau khi làm xong hình xăm này, tôi đã nghĩ về hình xăm tiếp theo ngay lập tức”.

Theo một cuộc thăm dò vào năm nay của Rasmussen Reports, khoảng 33% tổng số người Mỹ có ít nhất một hình xăm. Trong một cuộc khảo sát tương tự của công ty nghiên cứu thị trường Ipsos vào năm 2012, con số này là 21%.

“Tôi không cố gắng để trở nên trẻ trung, tôi chỉ đang sống cuộc sống của mình theo cách tôi muốn”, bà Smith nói. Bà thừa nhận cảm thấy bản thân có phần “cá tính” khi ai đó phát hiện ra hình xăm 4 chấm trên cổ tay mình.

Lần tới, người mẹ này muốn xăm thêm hình một con sao biển đang cưỡi, nhảy múa trên sóng biển. Bà cho biết hình xăm này để kỷ niệm chuyến đi lặn với ống thở mà bà đã thực hiện vào sinh nhật lần thứ 60 của mình.