Cha mẹ đã hiểu đúng về nhu cầu vui chơi hè của trẻ?

Thay vì phê bình, cấm đoán những thú chơi, học hành gắn với thiết bị điện tử, bố mẹ có thể tìm hiểu về những ưu điểm của hoạt động này, từ đó có cách đồng hành hợp lý cùng con.

Khi ánh nắng chói chang xuyên qua những tán phượng đỏ rực, cũng là lúc ký ức về một mùa hè tuổi thơ ùa về trong tâm trí bố mẹ 8X, 9X. Đó là ngày vô tư nhất, nhìn đám nhóc trong xóm tụ tập bày đủ trò chơi inh ỏi cả xóm, từ bắn bi, trốn tìm; đến gay cấn hơn với những màn chia đội tỷ thí kéo co, chọi cầu, đá bóng… Tất cả tạo nên một “chuẩn chơi hè” rất riêng của cha mẹ: Náo nhiệt và đầy nắng gió.

Từ việc số hóa sân chơi hè

Nhớ lại những ký ức đó, khi thấy con dành hầu hết thời gian nghỉ hè để ở nhà và sử dụng thiết bị điện tử, cha mẹ không khỏi nóng ruột. Một phần vì sợ con kém tương tác xã hội; phần khác lo con dùng thiết bị điện tử quá nhiều, ảnh hưởng đến thị lực và sức khỏe thể chất. Tuy nhiên, nhìn từ một góc độ khác, sự việc không hoàn toàn tiêu cực như vậy.

Chỉ ngồi trong nhà, nhưng mùa hè của con cũng sôi nổi không kém.

Đơn cử, giải trí với một thời lượng nhất định trong ngày bằng các môn eSports được Hiệp hội Thể thao điện tử quốc tế (IeSF) công nhận có thể giúp trẻ rèn khả năng tập trung cao, xây dựng tinh thần đội nhóm.

Hay các khóa học năng khiếu hè có thể thay đổi từ các lớp học truyền thống như đánh cờ, hội hoạ, đàn, hát, múa, võ thuật sang các lớp học kỹ thuật số. Một khóa thiết kế đồ họa để “tăng trình” chỉnh ảnh, hay khóa dựng video bắt trend sẽ rất hữu ích trong kỷ nguyên số hiện nay. Hoặc cha mẹ có thể gợi ý trẻ theo học môn lập trình để trở thành game developer (phát triển game), app developer (phát triển ứng dụng)... như những nhân vật mà trẻ ngưỡng mộ.

Trẻ có thể học nhiều điều hay khi tiếp xúc công nghệ từ sớm.

Các môn năng khiếu này có thể giúp con làm chủ tốt hơn công cụ máy tính; rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự giác; đặc biệt là phát triển tư duy logic - hệ thống, kỹ năng lập kế hoạch và rèn dũa tính cách mạnh dạn theo đuổi ước mơ.

Đến sự thấu hiểu và đồng hành từ cha mẹ

Với cha mẹ 8X, 9X, việc lý giải và tập quen với lối sống của con cũng là một bài toán khó. Thay vì vội vàng cấm đoán con vui chơi, khám phá điện thoại, máy tính, các bậc phụ huynh nên kiên nhẫn tìm hiểu và phân tích để thấy toàn diện mặt lợi và hại. Từ đó có cách đồng hành và hướng con đến những trải nghiệm an toàn, khỏe mạnh.

Bảo vệ đôi mắt để con cảm nhận nhiều điều hay.

Chẳng hạn, cha mẹ có thể chủ động bảo vệ con thông qua việc đảm bảo an toàn cho nội dung con "thấy" và đôi mắt "thấy" của con. Cụ thể, cha mẹ có thể kết hợp quan sát và can thiệp vào các cài đặt trên thiết bị, chặn những nội dung không phù hợp đôi mắt và tâm hồn con. Tiếp đó, để bảo vệ đôi mắt con khoẻ mạnh, cha mẹ nên bổ sung dinh dưỡng tốt cho mắt hàng ngày, trang bị kính chống ánh sáng xanh.