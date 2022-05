Cha mẹ cần làm gì khi trẻ cảm thấy thiếu an toàn?

Tìm nguyên nhân khiến trẻ bất an: Theo Times of India, cha mẹ phải luôn giao tiếp với con cái. Trong trường hợp một đứa trẻ cảm thấy không an toàn, thiếu tự tin, điều đó càng quan trọng hơn. Chỉ khi chú ý và nói chuyện với con, phụ huynh mới có thể xác định nguồn gốc sự bất an của trẻ. Khi đó, cha mẹ hãy kích thích khả năng giải quyết vấn đề của trẻ, hỗ trợ con để giúp con cảm thấy tự tin, nâng cao tinh thần và bớt bất an hơn. Ảnh: Northshore.