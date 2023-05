Cha mẹ cần làm gì để tăng cường sức khỏe cho trẻ sau kỳ nghỉ dài?

Theo chuyên gia, trẻ mắc Covid-19 hiện nay đa số có biểu hiện nhẹ. Do đó, nếu bố mẹ biết cách chăm sóc, con có thể tự vượt qua bệnh nhẹ nhàng.

Mùa hè cùng với những ngày nghỉ lễ, vui chơi có thể khiến trẻ tiếp xúc với môi trường nhiều hơn, nguy cơ mắc bệnh cũng cao hơn. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 kéo dài hơn 5 ngày, những chuyến đi cùng với lịch trình di chuyển có thể khiến trẻ đuối sức và có nguy cơ mắc một số bệnh truyền nhiễm do đến nơi đông người.

Do đó, giúp con lấy lại sức khỏe, đủ tinh thần quay trở lại trường học và nhịp sống thường nhật là băn khoăn của nhiều cha mẹ.

Hơn 2 tuần qua, khi số ca mắc Covid-19 có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại, dao động ở mức 2.000 ca/ngày cùng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều biến chủng mới của Omicron, sự lo lắng và băn khoăn này càng nhiều hơn.

Chia sẻ với Zing, một số phụ huynh cho rằng dù biết Covid-19 hiện không gây triệu chứng nặng như trước, bảo vệ và phòng ngừa trẻ khỏi nguy cơ lây nhiễm vẫn tốt hơn so với việc để con mắc bệnh.

Cho con tự do vui chơi suốt kỳ nghỉ

“Covid-19 đã len lõi khắp mọi nơi, nguy cơ con trẻ mắc bệnh là điều hoàn toàn không thể tránh được. Do đó, việc tốt nhất cần làm của phụ huynh hiện nay không phải bao bọc con trong nhà, nên cho con ra ngoài, vui chơi trong môi trường tự nhiên nhiều hơn, điều này giúp trẻ con có đề kháng tốt hơn”, chị Mai Phương (33 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), giải thích.

Nguyên lý này đã được chị Phương kiểm chứng bằng chính kinh nghiệm và hành trình khôn lớn của hai cô con gái đáng yêu.

Hai con gái chị Mai Phương sinh đôi, cùng 9 tuổi. Tháng 3/2022, từng người trong gia đình chị Phương gồm vợ chồng, mẹ chồng và 2 con gái lần lượt test nhanh dương tính với virus gây Covid-19.

Trước đó, cả hai con gái đều đã tiêm đủ mũi vaccine phòng Covid-19 tại trường học. Do đó, mặc dù số ca F0 tại Hà Nội có xu hướng tăng, chị Mai cho rằng việc tiêm thêm mũi vaccine cho hai con chưa thật sự cần thiết.

“Kinh nghiệm từ đợt 2 con bị mắc Covid-19 đến nay, tôi cho rằng việc tăng cường sức khỏe cho con thông qua ăn uống kết hợp sữa bổ sung dinh dưỡng là yếu tố then chốt giúp trẻ nâng sức đề kháng, vượt qua bệnh tật nhanh hơn, thậm chí chống lại sự lây nhiễm của virus gây bệnh ngay từ đầu”, bà mẹ Hà Nội tự tin nói.

Theo chị Mai Phương, kể từ sau khi 2 con gái khỏi bệnh, để giúp con tăng sức đề kháng chống lại hậu Covid-19, chị đã lên kế hoạch ăn uống, chăm sóc cho 2 con bài bản hơn. Mỗi ngày, hai bé gái đều uống thêm ly sữa và duy trì thành thói quen đến nay.

“Thuyết phục con thích uống sữa cũng không đơn giản, may mắn là các con chịu lắng nghe và hương vị sữa thơm ngon, dễ uống nên hai công chúa khá hợp tác. Một điều không phủ nhận đó là từ khi uống sữa đến nay, 2 con đều tăng cân thấy rõ, tiếp tục tăng chiều cao, ít bệnh vặt hơn”, chị Mai Phương nói.

Yếu tố quan trọng nhất giúp trẻ vượt qua bệnh tật

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Minh Lan Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), chia sẻ việc chăm sóc trẻ nhỏ thực tế không khó, chỉ cần bố mẹ lắng nghe cơ thể con, hiểu rõ nhịp sinh hoạt và tính cách của trẻ.

“Sau kỳ nghỉ dài, có thể người lớn sẽ mệt mỏi và cần thời gian để dưỡng sức, nhưng trẻ nhỏ lại nhiều năng lượng. Do đó, giải pháp tốt nhất là cho con ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi đúng nhịp hoạt hoạt của con, lưu ý ăn uống đủ chất, cho bé hoạt động thể chất nhiều hơn vào lúc trời mát mẻ để tăng cường đề kháng”, bác sĩ Lan Phương khuyến cáo.

Tăng cường đề kháng cho trẻ nhỏ là vấn đề được chuyên gia này lặp đi lặp lại nhiều lần trước xu hướng số ca mắc Covid-19 tăng nhẹ trở lại, đặc biệt trong bối cảnh nghỉ lễ kéo dài.

Tăng cường đề kháng cho trẻ từ bên trong là chìa khóa then chốt giúp trẻ chống lại bệnh tật, tự do vui chơi và phát triển. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo bác sĩ, mối lo hiện nay có thể là sau kỳ nghỉ lễ về trẻ có nguy cơ mắc Covid-19. Mặc dù triệu chứng Covid-19 hiện tại ở trẻ khá nhẹ, chỉ như sốt siêu vi, ho, sổ mũi… giống bệnh vặt thông thường.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà phụ huynh chủ quan, giữ gìn và bảo vệ trẻ không bị lây nhiễm bệnh vẫn tốt cho con hơn là trẻ mắc bệnh.

“Đề kháng cho trẻ là yếu tố quan trọng, trẻ khỏe, có đề kháng tốt thì nếu mắc Covid-19 hay bệnh khác cũng sẽ tự vượt qua được bệnh mà không cần dùng thuốc nhiều hay vào bệnh viện, bố mẹ có thể chăm sóc tại nhà”, bác sĩ Phương nói thêm.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, cũng đồng tình rằng sức đề kháng là khả năng phòng vệ của cơ thể, “hàng rào chắn” chống lại sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai gây bệnh như: Virus, vi khuẩn, ký sinh trùng….

Sức đề kháng trong cơ thể được tạo ra từ hệ thống miễn dịch. Nếu có một sức đề kháng tốt, cơ thể trẻ sẽ ngăn chặn được những tác nhân gây hại từ môi trường xung quanh hoặc tìm cách loại bỏ, tiêu diệt nếu chúng đã xâm nhập vào bên trong.