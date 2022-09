Cha mẹ bất lực khi con gái bị tung ảnh nhạy cảm lên mạng

Maria (33 tuổi, Mỹ) tìm kiếm cách liên hệ nền tảng mạng xã hội trong vô vọng với mong muốn xóa ảnh khỏa thân của con gái mình, nạn nhân 11 tuổi của một vụ bạo lực mạng.

Game thủ Bianca Devins mất mạng vì một fan cuồng sát hại. Ảnh: Escty.

Một dự luật nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian trực tuyến đã được đưa ra tại thượng viện bang New York (Mỹ), và nó có thể buộc các công ty truyền thông triển khai loạt tính năng an toàn, bao gồm lệnh cấm quảng cáo tới thanh thiếu niên và khai thác dữ liệu của họ, theo New York Post.

Một điều khoản quan trọng khiến dự luật mới này là yêu cầu các công ty công nghệ cung cấp đường dây khẩn cấp - một dạng 911 dành cho tội phạm kỹ thuật số.

Điều khoản này sẽ rất quan trọng đối với Maria (33 tuổi), một bà mẹ người Guatemala sống ở quận Brooklyn. Con gái 11 tuổi của cô là nạn nhân của một chiến dịch khiêu dâm trả thù tàn ác xảy ra vào khoảng tháng 4/2020, giai đoạn đầu đại dịch.

Maria cho biết cuộc sống gia đình cô đảo lộn sau khi con gái bị tấn công trên Internet. Ảnh: Brigtte Stelzer.

Sau khi nhận tin rằng hình ảnh và video khỏa thân của con gái mình bị lan truyền rộng rãi trên Instagram, thậm chí gửi trực tiếp tới hàng chục bạn bè và người thân, Maria cố gắng tìm kiếm phương thức liên hệ với nền tảng này trong vô vọng.

“Phản ứng đầu tiên của tôi là cố gắng ngăn chặn nó. Nhưng bằng cách nào đây? Tôi không có phương thức nào để liên hệ nhân viên công ty đó. Thay vì nộp đơn khiếu nại, tôi muốn nói chuyện với một con người thật và cho họ biết sự việc đang xảy ra. Song chẳng có ai cả”, cô nói.

Ác mộng đeo bám

Cơn ác mộng ập đến gia đình Maria sau khi con gái cô gặp gỡ một chàng trai 17 tuổi (bang Iowa) trên mạng. Họ trở nên thân thiết vì chung sở thích xem anime. Không lâu sau đó, anh ta tuyên bố cô bé là bạn gái mình, ép cô gửi ảnh khỏa thân và cả mật khẩu các tài khoản mạng xã hội.

Theo cáo buộc, một lần chàng trai yêu cầu con gái của Maria gửi 150 bức ảnh khỏa thân. Khi cô bé từ chối, anh khóa quyền truy cập tài khoản của cô bé và bắt đầu gửi những ảnh, video trước đó tới những người trong danh sách bạn bè của cô.

Thời điểm đó, lựa chọn duy nhất của Maria là báo cáo vi phạm những hình ảnh, video đó và hy vọng nền tảng sẽ nhanh chóng hành động - một biện pháp không phải lúc nào cũng có hiệu quả.

Mất gần 3 tuần để nền tảng gỡ những hình ảnh, video của con gái Maria. Ảnh: Brigtte Stelzer.

Người mẹ cũng từng tới đồn cảnh sát để báo cáo. Tuy nhiên, dù hình ảnh của con gái cô bị coi là nội dung khiêu dâm trẻ em, cô chỉ được thông báo rằng “chúng tôi chẳng làm gì được”.

Sau gần 3 tuần, tới khi một nhân viên xã hội kết nối Maria với luật sư Carrie Goldberg, người có khả năng liên hệ trực tiếp với bên công ty công nghệ và đồng ý giải quyết sự việc miễn phí, nền tảng mới gỡ tài khoản của con gái Maria xuống.

Thế nhưng, đã có những thiệt hại nhất định. Trong khi chàng trai 17 tuổi đang bị truy tố hình sự ở bang Iowa, Maria cho biết con gái mình từng cố gắng tự vẫn nhiều lần và thường xuyên ghé thăm các cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần kể từ sau vụ việc.

“Cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Chúng tôi luôn sống trong tình trạng căng thẳng bởi không biết khi nào con bé lại rơi vào khủng hoảng”, người mẹ nén nước mắt kể lại.

Dự luật mới do Thượng nghị sĩ bang New York Andrew Gounardes đưa ra hôm 23/9, được mô phỏng dựa theo dự luật bang California mà Thống đốc Gavin Newsom đã ký thành luật hồi đầu tháng, bất chấp sự phản đối gay gắt từ các công ty công nghệ lớn.

Khác với những thế hệ trước, giới trẻ hiện lớn lên cùng với Internet - một không gian không có giám sát hay quy định rõ ràng. Ảnh: Karolina Grabowska/Pexels.

“Những đứa trẻ rất dễ bị tổn thương. Và trong thời điểm mà chúng dành phần lớn thời gian dùng thiết bị điện tử, sử dụng các hình thức giao tiếp mới mà không có bất kỳ sự giám sát hay quy định nào, chúng ta bắt buộc phải hành động thay mặt lũ trẻ và vì lợi ích tốt nhất của chúng”, ông nói.

Carrie Goldberg, luật sư chuyên giải quyết vi phạm quyền riêng tư kỹ thuật số, người bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân tại quận Brooklyn (thành phố New York), đã hỗ trợ soạn thảo dự luật này sau khi nhận ra nhiều vụ việc cô từng tiếp nhận đã có thể ngăn chặn được nếu các biện pháp an toàn như vậy tồn tại.

Ngoài Maria, Goldberg đang đại diện cho một số khách hàng là phụ huynh, trong đó gồm một cặp cha mẹ có con thiệt mạng sau khi mua thuốc tẩm chất fentanyl từ Snapchat.

“Vấn đề này không khác gì so với việc bạn sản xuất đồ chơi hay ghế ngồi cho trẻ em. Nếu bạn kinh doanh trong lĩnh vực hướng đến trẻ em, bạn không thể thiết kế những sản phẩm gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng”, cô nói với New York Post.

Nỗi đau day dứt

Một số điều khoản khác trong dự luật mới là yêu cầu các công ty công nghệ xúc tiến khẩn trương các lệnh và trát đòi hầu tòa liên quan đến tội phạm chống trẻ em, đồng thời trao cho cha mẹ hoặc người giám hộ quyền truy cập tài khoản của con cái trong trường hợp chúng qua đời.

Suốt 3 năm qua, Kim Devins đấu tranh để lấy lại quyền truy cập các tài khoản mạng xã hội của con gái quá cố Bianca Devins. Cô bé 17 tuổi bị sát hại hồi tháng 7/2019 bởi Brandon Clark, một người hâm mộ của nữ game thủ này trên mạng xã hội.

Sau khi ra tay, người đàn ông này còn đăng hình ảnh và video về tội ác lên 2 nền tảng Instagram và Discord. Tháng 3/2021, hắn nhận tội và bị kết án 25 năm tù.

Đã 3 năm trôi qua nhưng Kim vẫn chưa được truy cập vào tài khoản mạng xã hội của con gái quá cố. Ảnh: James Keivom.

Do không thể truy cập vào các tài khoản mạng xã hội của con gái, Kim (38 tuổi) không có khả năng đưa chúng về chế độ riêng tư cũng như kiểm soát, ngăn chặn các bình luận dẫn đến đường link ảnh, video cảnh giết người của Clark.

“Đáng lẽ những bậc phụ huynh không cần phải tốn thêm tiền để thuê luật sư, lên tòa và đấu tranh giành quyền truy cập tài khoản của đứa con quá cố. Đáng lẽ không cha mẹ nào phải đối mặt với điều đó sau khi mất con bởi nó là chuyện kinh khủng nhất phải trải qua”, cô nói với New York Post.

Mặt khác, dự luật bang California, được ban hành ngày 15/9, đang vấp phải làn sóng phản đối kịch liệt từ các công ty công nghệ và nhóm người ủng hộ.

Họ cho rằng nó có thể định hình không gian mạng một cách đáng kể, giảm tự do ngôn luận, và yêu cầu người trưởng thành phải chứng minh độ tuổi của mình trước khi truy cập các website mà họ dự định chỉ lướt vài phút.

Bang New York cũng dự đoán sẽ đối mặt với một trận chiến tương tự.

“Chúng tôi không cố gắng đóng cửa mạng xã hội. Chúng tôi chỉ đang đưa ra những hàng rào thông minh, chu đáo và quan trọng mà thôi. Tôi không hiểu vì sao hoặc làm thế nào mà mọi người lại từ chối điều đó”, thượng nghị sĩ Gounardes nói.