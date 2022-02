Cha mẹ an tâm đưa bé đến trường cùng bộ 3 bảo vệ từ NuVi

Khi học sinh bắt đầu trở lại trường, việc đảm bảo an toàn cho lứa tuổi mầm non hay tiểu học được quan tâm hàng đầu bởi các bé chưa được tiêm vaccine.

]Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục - Đào tạo, tính đến ngày 15/2, cả nước có 93,71% học sinh đã trở lại trường học trực tiếp. Trong đó, 54/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non đến trường.

Trăn trở trước ngày con đến trường

Nhận thông báo trẻ có thể trở lại trường sau Tết Nguyên đán, các diễn đàn làm cha mẹ, mẹ và bé trở nên rôm rả hơn bao giờ hết. Các bài thảo luận làm sao để trẻ tuân thủ 5K, đảm bảo an toàn, hạn chế lây nhiễm Covid-19 nhận được lượng tương tác lớn từ các phụ huynh. Sau 1-2 tuần, chủ đề này vẫn chưa hạ nhiệt.

Anh Lê Minh (37 tuổi, Hà Nội) - phụ huynh 2 con nhỏ lớp 7 và lớp 4 chia sẻ: “Tôi ủng hộ việc đưa trẻ đến trường, vì suốt một năm con học online, tôi nhận ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực: Mắt con kém hơn vì nhìn máy tính suốt ngày, khả năng giao tiếp, kỹ năng mềm hạn chế, khả năng vận động giảm… Tuy nhiên, dịch Covid-19 tại Hà Nội diễn biến ngày càng phức tạp sau Tết, cũng khiến tôi lăn tăn ít nhiều về khả năng đảm bảo an toàn cho con khi đến trường”.

Trẻ được trang bị kỹ càng khi đến trường. Ảnh: Thạch Thảo.

Cũng ủng hộ quan điểm cho trẻ đi học, chị Thu Trang (31 tuổi, TP. HCM) - phụ huynh bé 6 tuổi - lại trăn trở về việc làm sao để tăng đề kháng, giúp con khỏe mạnh khi đến lớp. “Con đã qua nửa học kỳ lớp 1 nhưng chưa được trải nghiệm đến lớp trực tiếp ngày nào, không thể kết bạn do chỉ học online, tình yêu học tập do vậy chưa có. Việc cho các bé được đến trường khiến tôi an tâm phần nào, giờ chỉ cân nhắc về chế độ dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh hàng ngày, để con có đề kháng tốt, khỏe mạnh cả bên trong và bên ngoài, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh”, chị Trang cho biết.

Trang bị kỹ càng, sẵn sàng đến lớp với bộ 3 bảo vệ NuVi

Cho con đến trường trong giai đoạn bình thường mới, phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường để trang bị những kỹ năng cần thiết cũng như theo sát các bé trong việc thực hiện nghiêm 5K, hạn chế tụ tập đông. Cha mẹ cũng nên chuẩn bị chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm tăng sức đề kháng và khả năng miễn dịch cho trẻ.

Để đảm bảo phòng dịch cho trẻ khi trở lại học trực tiếp và “hóa giải” lo lắng của phụ huynh, nhãn sữa NuVi (thuộc Nutifood) cung cấp bộ 3 bảo vệ, giúp bé an toàn trong mùa tựu trường thông qua chương trình “Nạp NuVi: Trang bị kỹ càng - Sẵn sàng đến lớp”. Với bộ 3 “lá chắn” gồm sữa NuVi, khẩu trang và vòng tay bảo vệ, cha mẹ sẽ yên tâm hơn bởi các con yêu đã được các “hiệp sĩ” bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.

NuVi mang đến bộ 3 bảo vệ toàn diện cho bé đến trường an toàn.

Ra mắt đầu năm 2021, sữa NuVi với công thức Nuvi Power được nghiên cứu và phát triển độc quyền bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển đã nhanh chóng chinh phục được các bậc phụ huynh và các bé trong độ tuổi nhi đồng. Được bổ sung vitamin nhóm B (B1, B5, B6) và taurine cùng vitamin D3, K2, kẽm, canxi tạo nên “tác động kép”, sữa NuVi giúp bé không chỉ phát triển trí thông minh mà còn cho xương chắc khỏe và tăng chiều cao tối ưu cho trẻ. Cho trẻ uống sữa NuVi mỗi ngày, bố mẹ yên tâm khi trẻ được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, khỏe mạnh hơn từ bên trong, tăng sức đề kháng với dịch bệnh.

Khi Covid-19 xuất hiện, khẩu trang chính là yếu tố K đầu tiên trong nguyên tắc 5K giúp bảo vệ sức khỏe được Bộ Y tế khuyến cáo áp dụng. Theo kết quả nghiên cứu quốc tế cuối năm 2021 đăng trên tạp chí American Journal of Preventive Medicine, việc đeo khẩu trang có liên quan tới giảm số ca tử vong do Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không khỏi lo ngại khi các bé luôn cảm thấy không thoải mái và chưa ý thức được tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang trong phòng chống Covid-19. Bộ sưu tập gồm 5 mẫu thiết kế khẩu trang lấy cảm hứng từ loạt nhân vật được yêu thích trong thế giới NuVi World sẽ giúp bé có thêm niềm vui và hình thành thói quen và ý thức đeo khẩu trang mỗi ngày. Các nhân vật quen thuộc là Ngựa băng, Trùm bốt, Bi bóng bẩy, Vi, Nu sẽ trở thành bạn đồng hành của trẻ khi đến lớp.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nước rửa tay khử khuẩn giúp hoàn thiện quy trình tự bảo vệ mình đơn giản cho trẻ. Để bé hình thành thói quen rửa tay mọi lúc mọi nơi, NuVi mang đến vòng tay bảo vệ với chất liệu silicon mềm, thân thiện làn da trẻ cùng khoang đựng dung dịch sát khuẩn bên trong. Sở hữu 5 màu sắc thời trang tương ứng 5 nhân vật từ NuVi World, vòng tay bảo vệ NuVi sẽ khiến các bé thích thú và chủ động vệ sinh đôi tay thường xuyên khi ở trường. Vòng tay cũng sẽ thay bố mẹ nhắc nhở con sát khuẩn hàng ngày, trong khi đi học và trước khi về nhà.

Với bộ 3 bảo vệ từ Nuvi, bố mẹ yên tâm cho con đến trường.

Với bộ 3 bảo vệ từ NuVi, từ nay, bố mẹ có thể yên tâm đưa con đến trường để học tập và kết bạn mà không phải lo lắng Covid-19 ảnh hưởng đến sức khỏe các bé.