Cha lĩnh án khi giao con trai chở 3 người vượt biên

Được thuê để đưa người vượt biên trái phép, ông Hà đã giao con trai 15 tuổi thực hiện việc này.

Ngày 31/8, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt ông Huỳnh Thanh Hà (54 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú) 18 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bị cáo Huỳnh Thanh Hà nghe đại diện VKSND đọc cáo trạng truy tố. Ảnh: Tiến Tầm

Tại tòa, Hà khai ngày 7/3, 2 người quen gọi điện thuê Hà đưa 3 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 1,5 triệu đồng.

Sau khi nhận lời, ông Hà giao cho con trai là Huỳnh Phước Lộc (15 tuổi) dùng xuồng máy chở 3 người vượt biên. Khi đến ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, Lộc và 3 người đi cùng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 16/3, Hà đến cơ quan điều tra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Do Lộc chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã giao thiếu niên này cho chính quyền địa phương giáo dục.