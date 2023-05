Cha Eun Woo khóc trên sân khấu không còn Moonbin

Theo Sports Seoul, Cha Eun Woo trở lại với công việc sau lễ tang của Moonbin. Thành viên nhóm Astro trình diễn ca khúc Focus On Me tại sự kiện KonnecThai ở Thái Lan. Trên sân khấu, Cha Eun Woo rơi nước mắt khi đang biểu diễn.

Khoảnh khắc nam ca sĩ khóc gây xúc động mạnh. Đoạn clip ghi lại tiết mục của nam sĩ được các tài khoản mạng chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng Cha Eun Woo đang nhớ về người bạn quá cố Moonbin.

Một bộ phận khán giả xứ kim chi lo lắng cho sức khỏe tinh thần của Cha Eun Woo khi trải qua biến cố bạn thân ra đi đột ngột.

Trước đó, ngày 24/4, Cha Eun Woo đến thăm khu vực tưởng niệm Moonbin tại văn phòng của công ty Fantagio. Anh để lại thư tưởng nhớ đồng nghiệp: "Anh không thể ngủ được. Em có đang yên giấc? Sao anh lại thấy nhớ và tiếc nuối những điều chúng ta đã làm cùng nhau nhỉ, dù chỉ nhỏ nhặt. Ở trên bầu trời, em hãy vui vẻ gấp hàng trăm lần nhé. Anh sẽ chăm sóc những gì em để lại, đừng lo lắng. Em đã làm việc chăm chỉ rồi. Yêu mến và xin lỗi em".

Cha Eun Woo và Moonbin gắn bó hơn 7 năm, khi cùng hoạt động trong nhóm Astro. Sự ra đi của Moonbin khiến Cha Eun Woo bị sốc. Anh hủy bỏ mọi lịch trình công việc ở Mỹ, về Hàn Quốc dự lễ tang đồng nghiệp.

Moonbin được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Gangnam-gu, Seoul lúc 20h10 ngày 19/4 (giờ địa phương). Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ được tổ chức lặng lẽ và riêng tư tại nhà tang lễ của Trung tâm Y tế Asan ở Seoul vào 22/4.

Moonbin sinh năm 1998, tham gia MV Balloon của TVXQ năm 2006. Năm 2009, anh xuất hiện trong bộ phim truyền hình Boys Over Flowers của đài KBS 2TV. Anh đảm nhận nhân vật thời nhỏ của Kim Bum.

Năm 2016, Moonbin ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc Astro. Gần đây, anh hoạt động trong nhóm nhỏ hai thành viên Moonbin & Sanha.

