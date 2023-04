Cha Eun Woo hủy lịch trình ở Mỹ, về dự tang lễ Moonbin

Chiều 20/4, tờ Spotv News đưa tin nam ca sĩ Cha Eun Woo hủy bỏ các lịch trình tại Mỹ, trở về Hàn Quốc để tiễn đưa đồng nghiệp thân thiết Moonbin. Họ cùng hoạt động trong nhóm nhạc Astro. Theo Spotv News, Cha Eun Woo xuất hiện ở sân bay Incheon với tâm trạng buồn bã.

Cùng ngày, Pledis Entertainment thông báo hoãn thời gian phát hành mini album mới của Seventeen. Ban đầu, mini album thứ 10 của Seventeen dự kiến ​​được phát hành vào 21-22/4. Nhóm nhạc BTOB chuẩn bị trở lại vào tháng 5 cũng thông báo tạm dừng lịch trình quảng bá.

Tại chương trình M! Countdown lên sóng chiều 20/4, hai MC Jooheon và Miyeon cùng nhiều nghệ sĩ mặc trang phục đen. Chương trình không bật nhạc nền.

Theo Mydaily, lễ khai mạc Liên hoan phim Marie Claire lần thứ 10 được tổ chức tại Yongsan CGV, Yongsan I'Park Mall, Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul vào chiều 20/4. Các nghệ sĩ tham dự sự kiện đều chọn trang phục màu đen.

Xports News đưa tin giới giải trí Hàn Quốc bàng hoàng khi hay tin Moonbin qua đời. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chia buồn tới gia đình nam thần tượng.

Kwon Hyuk Soo, người xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ với Moonbin, để lại lời nhắn: “Anh yêu em, anh thực sự xin lỗi và cảm ơn em. Anh nhớ em nhiều”.

Nam diễn viên Hong Seok Cheon viết: "Tôi rất buồn khi biết tin tối qua. Tôi là người hâm mộ và luôn cổ vũ bạn. Nhưng với tư cách một tiền bối, tôi đã không làm được gì để giúp đỡ bạn. Xin hãy yên nghỉ. Tôi xin lỗi".

RM (BTS) đăng tấm hình đen lên tài khoản cá nhân mà không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Hành động này được hiểu là lời chia buồn dành cho Moonbin, Xports News viết.

Moonbin được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Gangnam-gu, Seoul lúc 20h10 ngày 19/4 (giờ địa phương). Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ được tổ chức lặng lẽ và riêng tư tại nhà tang lễ của Trung tâm Y tế Asan ở Seoul vào 22/4.

Moonbin sinh năm 1998, tham gia MV Balloon của TVXQ năm 2006. Năm 2009, anh xuất hiện trong bộ phim truyền hình Boys Over Flowers của đài KBS 2TV. Anh đảm nhận nhân vật thời nhỏ của Kim Bum.

Năm 2016, Moonbin ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc Astro. Gần đây, anh hoạt động trong nhóm nhỏ hai thành viên Moonbin & Sanha.

