Cha con tài phiệt Mỹ thoát chết phút chót nhờ hủy vé tàu Titan

Doanh nhân Mỹ Jay Bloom tiết lộ hai cha con ông từng được CEO OceanGate để dành hai ghế trên con tàu lặn tham quan xác tàu Titanic, nhưng ông đã rút lui vì lo ngại an toàn.

Nhà tài phiệt Mỹ Jay Bloom. Ảnh: Facebook/jay.l.bloom.

Nhà đầu tư và phát triển bất động sản tại Las Vegas Jay Bloom đã tiết lộ ảnh chụp màn hình nội dung cuộc trò chuyện giữa ông và Stockton Rush, CEO OceanGate, về chuyến thám hiểm Titanic.

Trong đó, ông Rush đảm bảo chuyến đi “an toàn hơn so với bay trực thăng hoặc thậm chí là lặn biển”, theo Reuters.

Trong suốt một năm, ông Rush đã cố gắng thuyết phục nhà đầu tư Mỹ và con trai tham gia chuyến thám hiểm để trải nghiệm cảm giác hồi hộp chỉ có một lần trong đời.

Ông Bloom ban đầu thích thú với đề nghị của OceanGate, nhưng dần cảm thấy bất an khi đọc nhiều thông tin không hay về an toàn của con tàu. Do đó, ông đã từ chối cơ hội tham gia chuyến thám hiểm vào phút chót.

“Tôi được mời tham gia chuyến thám hiểm này. Nếu đồng ý, tôi sẽ là một trong 5 người trên đó”, ông Bloom cho biết.

Giá vé chuyến thám hiểm vào phút chót chỉ còn 150.000 USD thay vì mức giá 250.000 USD thông thường. Hai ghế sau đó đã được tỷ phú Pakistan Shahzada Dawood và con trai Suleman mua lại.

“Mỗi lần nhìn thấy bức ảnh của doanh nhân Pakistan và đứa con trai 19 tuổi, tôi nghĩ rằng đó có thể đã là tôi và đứa con trai 20 tuổi”, ông Bloom chia sẻ.

Hôm 22/6, Tuần duyên Mỹ thông báo tàu lặn Titan đã bị “ép nát” tại khu vực gần xác tàu Titanic, khiến cả 5 người trên tàu thiệt mạng gần như ngay lập tức. Kết luận được đưa ra sau khi các robot tìm kiếm thu thập được 5 mảnh vỡ chính của con tàu.

Tàu Titan được báo mất tích hôm 18/6 (giờ địa phương), tại địa điểm cách thành phố St. John’s, Newfoundland của Canada khoảng 700 km về phía nam. Khi mất tích, con tàu đang trên đường tới nơi tàu Titanic bị đắm hơn một thế kỷ trước.