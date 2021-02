CEO Vải áo dài Ngọc Đăng: 'Chất lượng sản phẩm phải đặt lên hàng đầu'

Theo chị Lê Nguyễn Thị Ngọc Nhi, CEO thương hiệu Ngọc Đăng, để chinh phục được khách hàng, cửa hàng đã tạo ra những sản phẩm vải áo dài có chất liệu tốt cùng hoa văn đẹp mắt.

Từ một cửa hàng nhỏ, sau không ít năm nỗ lực, Vải áo dài Ngọc Đăng đã trở thành một thương hiệu lớn và được nhiều khách hàng biết đến tại Trà Vinh. Theo chị Ngọc Nhi, để khách hàng tin tưởng và quay lại sau mỗi lần mua vải thì chất liệu là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Chất liệu vải ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ đẹp của một bộ áo dài. Hoa văn trên áo sẽ đẹp hơn nếu được thêu trên chất vải mềm mại, bền chắc.

Vải áo dài Ngọc Đăng nổi tiếng nhờ chất liệu tốt.

Chiffon là một trong những loại vải được khách hàng lựa chọn nhiều nhất khi may áo dài. Chất vải này mịn, không bị sờn hay xù lông, màu sắc lại nhã nhặn. Áo dài được may từ vải chiffon của Ngọc Đăng có độ bền cao, đứng dáng khi may, giúp tôn lên vóc dáng của người mặc.

Bên cạnh chất liệu tốt, họa tiết trên vải áo dài Ngọc Đăng được thêu tay một cách cầu kỳ, không bị bong tróc khi giặt ủi. Đến với cửa hàng này, khách có thể tìm thấy nhiều kiểu vải được trang trí đa dạng, từ họa tiết trơn, hoa lá, da báo đến cách điệu hiện đại.

Vào những tháng cận Tết, nhu cầu mua vải may áo dài càng cao. Vì vậy, ngoài việc kinh doanh tại cửa hàng, Ngọc Đăng cũng phát triển cả các kênh bán hàng online như livestream trên mạng xã hội. Nhờ kênh bán hàng này, chị Ngọc Nhi kỳ vọng thương hiệu có thể cung cấp vải tới khách hàng trên toàn quốc.

Vải áo dài Ngọc Đặng có họa tiết bắt mắt, đa dạng.

Cùng với chất lượng, Ngọc Đăng chú trọng chính sách bảo hành và chăm sóc khách hàng tốt. Khách không may nhận vải bị lỗi, hỏng chỉ cần liên lạc với nhân viên cửa hàng để được hướng dẫn đổi trả miễn phí. Ngoài ra, đội ngũ bán hàng của Ngọc Đăng cũng sẽ tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng, giúp họ chọn được loại vải đúng sở thích và tôn dáng.

Nhờ vậy, không chỉ khách hàng Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài khi đến Trà Vinh cũng ghé qua cửa hàng Ngọc Đăng để mua vải về làm quà lưu niệm cho người thân, bạn bè.

Chị Lê Nguyễn Thị Ngọc Nhi - CEO Vải áo dài Ngọc Đăng.

“Từ nhỏ, tôi đã mê mẩn những tà áo dài của mẹ và cô giáo. Tôi từng sưu tập vải, biến tấu để tạo thành những mẫu áo đẹp cho búp bê nhựa thời thơ ấu. Và rồi khi trưởng thành, ước mơ ấy cũng ngày một lớn hơn. Chính khát khao tạo ra những mẫu vải may áo dài đẹp nhất đã thôi thúc tôi gây dựng nên thương hiệu Ngọc Đăng. Trong tương lai, tôi muốn thương hiệu không chỉ tiếp cận bạn bè du lịch trong nước, mà còn vươn ra quốc tế”, chị Ngọc Nhi chia sẻ.

Vải áo dài Ngọc Đặng kỳ vọng vươn ra quốc tế.

Đối với chị Ngọc Nhi, thành công của hiện tại là trái ngọt được vun trồng từ những năm tháng không ngừng nỗ lực. Theo chị, không có thành công nào dễ dàng đến nếu ta không khao khát và quyết tâm. Trong tương lai, bên cạnh hướng đến thị trường quốc tế, Ngọc Đăng còn mong muốn giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người trong xã hội.