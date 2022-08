CEO lừa đảo 2 tỷ USD tiền số bị bắt

Sau hơn một năm bỏ trốn, Faruk Fatih Ozer, CEO của sàn tiền mã hóa Thodex đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt ở Albania khi chuẩn bị xuất cảnh.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/8 thông báo đã bắt giữ thành công Faruk Fatih Ozer, CEO của sàn tiền số Thodex. Năm 2021, Ozer gây chấn động khi ôm 2 tỷ USD của các nhà đầu tư và chạy trốn hơn một năm trước. Nguồn tin cho biết Ozer bị bắt khi chuẩn bị xuất cảnh tại Albania.

Theo Decrypt, nhà sáng lập kiêm CEO Thodex nằm trong nhóm đối tượng truy nã đỏ của Interpol với tội danh tổ chức và thực hiện hành vi lừa đảo khoảng 2 tỷ USD ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ Interpol đang thực hiện các thủ tục dẫn độ Ozer về nước.

Faruk Fatih Ozer, CEO ôm 2 tỷ USD tiền số bỏ trốn bị bắt tại Albania. Ảnh: NTV.

CEO Thodex sẽ phải đối diện với hàng loạt cuộc chiến pháp lý dai dẳng khi trở về quê nhà. Nhiều nguồn tin địa phương cho biết Ozer chuẩn bị đối diện bản án lên tới 40.564 năm. Các công tố viên tại Thổ Nhĩ Kỳ đang ra sức yêu cầu những bản án khắt khe hơn dành cho những CEO sàn tiền số bỏ trốn như Ozer.

Hoạt động từ năm 2017, sàn Thodex đột ngột tạm dừng giao dịch hồi tháng 4/2021, với lý do bảo trì liên quan đến giao dịch Dogecoin. Một ngày sau, Ozer tuyên bố công ty đã buộc phải tạm dừng giao dịch do các cuộc tấn công mạng, nhưng khẳng định tiền của khách hàng vẫn an toàn và hứa sẽ trả lại tiền cho nhà đầu tư trong thời gian ngắn.

Vào ngày 22/4/2021, nhiều người dùng Thodex bất ngờ khi không thể truy cập sàn giao dịch này. Trên website chính thức, Thodex thông báo dừng mọi giao dịch để đánh giá lại các đề nghị từ đối tác. Cảnh sát Istanbul bắt đầu điều tra Thodex với cáo buộc lừa đảo. Bloomberg cho biết tài khoản ngân hàng của Thodex đã bị phong tỏa, và cảnh sát đã khám xét văn phòng công ty.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Demiroren sau đó công bố ảnh chụp Ozer tại sân bay Albania, đồng nghĩa với việc CEO Thodex đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lệnh bắt giữ đưa ra.

Trước khi ngừng hoạt động, Thodex từng là một trong những sàn tiền số lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Shutterstock.