CEO HVA chia sẻ 3 yếu tố giúp người trẻ khởi nghiệp thành công

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân - Chủ tịch HĐQT HVA, Giám đốc Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo - cho rằng muốn khởi nghiệp thành công, bạn trẻ phải có hành trang kiến thức và kỹ năng.

Theo CEO Vương Lê Vĩnh Nhân, ngoài nền tảng kiến thức và kinh nghiệm, người trẻ cần trau dồi kỹ năng và biết cách xây dựng mạng lưới mối quan hệ.

Khi người trẻ khởi nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (HVA) là đơn vị dẫn đầu về lĩnh vực tư vấn tài chính, quản lý doanh nghiệp và đầu tư. Qua nhiều năm hình thành và phát triển, HVA trở thành công ty đại chúng và được niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán vào tháng 3/2015. Năm 2018, nhận được sự tin tưởng của các cổ đông lớn, ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) trở thành Chủ tịch HĐQT của HVA.

Chia sẻ xu hướng khởi nghiệp của người trẻ, CEO Vương Lê Vĩnh Nhân đánh giá cao tư duy khởi nghiệp sớm và cho rằng đây là nền tảng để thành công. Thực tế, trên thế giới có nhiều tấm gương khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên và đã thành công rực rỡ.

Vị CEO quan niệm mỗi người đều có sứ mệnh riêng. Khi biết được sứ mệnh của mình, người trẻ đồng thời nhận ra con đường khởi nghiệp phù hợp với bản thân.

“Thật tốt nếu lúc còn trẻ, chúng ta nhận ra sứ mệnh và bắt tay vào khởi nghiệp. Đây là chặng đường dài nhiều thử thách, do đó bạn cần dành thời gian để chuẩn bị. Điều này giúp bạn đi đúng đường và đi xa hơn”, ông cho biết.

CEO Vương Lê Vĩnh Nhân (thứ 5 từ trái qua) tại lễ ra mắt Quỹ Fundgo.

Tuy nhiên, ông Eric Vương lưu ý người trẻ khi khởi nghiệp không nên quá vội vàng. “Họ thường có tư duy không làm sớm thì bỏ lỡ cơ hội, nhưng thật ra cơ hội lúc nào cũng có. Và không phải ai theo đuổi đam mê đến cùng đều đạt được thành công. Bởi đam mê là chưa đủ, họ cần nhiều yếu tố khác”, ông Nhân cho biết.

Vị Chủ tịch HĐQT HVA nhận định khi khởi nghiệp ở tuổi còn trẻ, bạn có nhiều ưu thế nhưng cũng đối mặt vô vàn khó khăn. Do đó, trước khi bước vào “cuộc chiến”, người trẻ cần chuẩn bị đầy đủ hành trang cần thiết như kiến thức, kinh nghiệm, vốn sống, khả năng quản lý, lãnh đạo…

Hành trang để khởi nghiệp thành công

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân cho rằng việc khởi nghiệp thành công khi còn trẻ là điều không dễ dàng. Để nâng cao tỷ lệ thành công, bạn trẻ cần trang bị ít nhất 3 hành trang.

Đầu tiên là kiến thức và kinh nghiệm. Khởi nghiệp là một hành trình mạo hiểm và rủi ro. Điều căn bản của người khởi nghiệp là nền tảng kiến thức và kinh nghiệm. Cụ thể, kiến thức là yếu tố nền tảng, giúp bạn hiểu biết toàn diện về thị trường, sản phẩm, dịch vụ, nhân lực… Trong khi đó, kinh nghiệm là yếu tố quan trọng khi khởi nghiệp, nhưng không học được trên ghế nhà trường mà từ những trải nghiệm thực tế.

Thứ hai, ông Eric Vương cho rằng người trẻ muốn thành công cần có kỹ năng. Họ cần rèn giũa, không ngừng học hỏi những kỹ năng cần thiết như đàm phán, giao tiếp, lãnh đạo, phân tích thị trường, quản lý tài chính, nghiên cứu, đánh giá thị trường…, đồng thời sẵn sàng đón nhận thất bại.

CEO Vương Lê Vĩnh Nhân cho rằng người trẻ cần chuẩn bị 3 hành trang cần thiết khi bước vào “cuộc chiến” khởi nghiệp.

Yếu tố cuối cùng là cách xây dựng mạng lưới mối quan hệ.Ông Nhân nhìn nhận phần lớn bạn trẻ khởi nghiệp thất bại do không có mối quan hệ. “Từ ý tưởng đến hiện thực là chặng đường dài, gian nan, bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Các mối quan hệ, mạng lưới bền chặt giữa những doanh nghiệp, tổ chức… hỗ trợ bạn rất nhiều khi gặp khó khăn”, ông Eric Vương đánh giá.

Vị doanh nhân cũng gợi ý người trẻ có thể trau dồi kinh nghiệm thông qua tiếp cận mô hình văn phòng chia sẻ, văn phòng ảo. Không chỉ tập trung nhiều bạn trẻ với ý tưởng khởi nghiệp độc đáo, đây còn là môi trường lý tưởng để đặt văn phòng và tìm kiếm những người cùng đam mê, từ đó mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Ngoài những yếu tố trên, ông Nhân cho rằng việc khởi nghiệp của giới trẻ bị tác động bởi nhiều yếu tố như ý tưởng, số vốn, nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược… Để chuẩn bị, họ cần kiểm chứng ý tưởng, sản phẩm/dịch vụ để “nếu có thất bại, thì phải nhanh chóng và ít tổn thất”. Đồng thời, người trẻ nên lập kế hoạch, đưa sản phẩm/dịch vụ vào thử nghiệm, cải tiến… đến khi giải quyết được bài toán nhu cầu của khách hàng và được thị trường tiếp nhận.

“Có một nguyên tắc mà bất cứ bạn trẻ nào khi khởi nghiệp cũng nên biết: Muốn sống sót trong thời buổi cạnh tranh thì sản phẩm phải khác biệt. Cũng cần lưu ý cụm từ do differently not different things nghĩa là làm khác biệt chứ không phải là lập dị”, ông Nhân nói thêm.