CEO Hublot có niềm tin lớn vào thị trường Việt Nam

Ngày 1/6, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Hublot cùng lúc khai trương hai cửa hàng ở trung tâm thương mại Union Square (TP.HCM) và Tràng Tiền Plaza (Hà Nội).

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu đồng hồ cao cấp tại hai thành phố lớn, đồng thời mở ra triển vọng phát triển tại thị trường Việt Nam cho Hublot.

Ba cửa hàng Hublot và chuyến thăm của CEO

Chính ông Ricardo Guadalupe - CEO Hublot và ông Tran Thanh Hai - Giám đốc The Hour Glass (THG) tại Việt Nam - cùng các khách mời cùng nhau cắt băng khai trương hai cửa hàng mới tại Union Square (TP.HCM) và Tràng Tiền Plaza (Hà Nội). Đến nay, Hublot có 9 cửa hàng độc lập tại khu vực Đông Nam Á, 3 trong số đó ở Việt Nam. Con số nói trên cùng sự xuất hiện của vị CEO danh tiếng truyền thông điệp mạnh mẽ về cam kết và thành công của thương hiệu Hublot tại thị trường Việt Nam.

Ông Ricardo Guadalupe và ông Tran Thanh Hai cùng các đại diện của Hublot, The Hour Glass cắt băng khai trương cửa hàng tại Tràng Tiền Plaza.

Chia sẻ trước báo giới, ông Ricardo Guadalupe chỉ ra 4 điểm thích thú khi đến Việt Nam. Đầu tiên là con người. Người Việt Nam rất dễ gần và cho ông cảm giác thân thiện, thoải mái khi giao tiếp. Bên cạnh đó, Việt Nam có những thành phố hiện đại nhưng vẫn pha chất cổ kính và thấm đẫm lịch sử như TP.HCM hay Hà Nội. Phong cảnh núi rừng và biển của Việt Nam cũng rất đẹp. Đặc biệt, ông bày tỏ rất yêu thích ẩm thực nước ta.

Tuy nhiên, tâm điểm của chuyến thăm không nằm ở đó. Cái bắt tay The Hour Glass đã mở ra một chương mới cho thương hiệu Hublot tại thị trường Việt Nam. Vị CEO Hublot tỏ ra lạc quan về triển vọng thị trường, năng lực và uy tín của đối tác The Hour Glass.

Ông nhận định: “Việt Nam là thị trường tiềm năng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế nói chung lẫn ngành hàng xa xỉ nói riêng. Nhóm người trẻ thành công ở độ tuổi 25-45 sẽ là những khách hàng quan trọng của Hublot”.

Lý giải việc khai trương cùng lúc hai cửa hàng tại Việt Nam, ông Ricardo nhấn mạnh: "Các cửa hàng độc lập tiếp tục là chiến lược chủ đạo của Hublot, nhằm giúp khách hàng tiếp cận sâu hơn những gì đang diễn ra tại Thụy Sĩ, đồng thời nâng cao tầm nhìn và sự hiện diện của chúng tôi tại thị trường có nhiều sự cạnh tranh".

Ba cửa hàng độc lập với thiết kế mang đậm phong cách của Hublot sẽ mở ra cơ hội để khách hàng Việt Nam tiếp cận sâu hơn thế giới của Hublot, với những gì đang diễn ra tại nhà máy ở Nyon, Thụy Sĩ. Đây sẽ là nơi tôn vinh “Nghệ thuật của sự kết hợp” gắn liền tên tuổi của Hublot. Triết lý "Luôn đi đầu, duy nhất và khác biệt" được lột tả một cách chân thực trong từng thiết kế của thương hiệu.

Vai trò của The Hour Glass trong sự thành công của Hublot

Trong sự thành công của Hublot tại thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung, The Hour Glass (THG) giữ vai trò quan trọng. Cả hai thương hiệu có chiều dài lịch sử tương đương. Ông Ricardo Guadalupe chia sẻ, 43 năm trước, khi Hublot vừa bước chân vào thị trường đồng hồ, The Hour Glass là cái tên duy nhất đặt niềm tin vô điều kiện.

Ông Ricardo Guadalupe và ông Tran Thanh Hai chia sẻ trước báo giớ về triển vọng mới cho thị trường Việt Nam.

Niềm tin ban đầu tạo nền móng cho sự thành công và mối quan hệ bền chặt hôm nay. Vị CEO Hublot khái quát một cách chân thực: "The Hour Glass là đối tác tuyệt vời ngay từ những ngày đầu thành lập thương hiệu. Chúng tôi thậm chí còn học hỏi nhiều điều từ kinh nghiệm của The Hour Glass trong mảng bán lẻ".

Hublot và The Hour Glass còn tương đồng về tầm nhìn, chiến lược dành cho thị trường Việt Nam. Cụ thể, Hublot thường xuyên triển khai chiến lược truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, thực hiện nhiều chiến dịch kết hợp những lĩnh vực thể thao, âm nhạc, nghệ thuật… nhằm mở rộng sức ảnh hưởng.

Từ phía mình, ông Tran Thanh Hai - Giám đốc The Hour Glass Việt Nam - cho hay: “Là quốc gia khởi nghiệp, Việt Nam có nhiều doanh nhân trẻ thành công, có nhu cầu sở hữu những sản phẩm xa xỉ. Hublot là thương hiệu được ưa chuộng bởi các đối tượng khách hàng này. Vì thế, The Hour Glass cũng tiếp cận những khách hàng trẻ thông qua các nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi làm việc cùng các tài năng trẻ để nâng tầm ảnh hưởng thương hiệu”.

Không gian mở tại cửa hàng Hublot Union Square.

Theo ông Hai, Hublot là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực đồng hồ. Trong khi đó, The Hour Glass sở hữu đội ngũ chuyên gia am hiểu về thị trường và khách hàng. Mục tiêu và sứ mệnh của The Hour Glass là tăng cường, mở rộng sức ảnh hưởng tại thị trường Việt Nam.

The Hour Glass luôn nỗ lực mang lại những trải nghiệm mua sắm tốt cho người tiêu dùng, bên cạnh nâng cao văn hóa về đồng hồ và mở rộng cộng đồng người yêu đồng hồ tại Việt Nam. Qua đó, thương hiệu giúp họ hiểu biết hơn về nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp.

Với sự đồng hành của The Hour Glass, Hublot nói chung và ông Ricardo Guadalupe nói riêng có lý do khi đặt kỳ vọng vào thị trường Việt Nam. Vị CEO người Thụy Sĩ nhấn mạnh: "Tạo dựng thành công đã khó, duy trì còn khó gấp bội. Tuy nhiên, tôi tin ông Tran Thanh Hai và đội ngũ The Hour Glass sẽ làm tốt hơn nữa trong thời gian tới".