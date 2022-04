CEO Hiểu Em: 'Era Blue có thể thành Điện máy Xanh thứ 2 tại Indonesia'

Era Blue - liên doanh mới của Thế Giới Di Động tại Indonesia - được kỳ vọng IPO sau 5 năm và trở thành nhà bán lẻ hàng đầu quốc gia này, góp phần nối dài chuỗi tăng trưởng cho MWG.

Sau những thành công ở Campuchia - một thị trường nhỏ nhưng là bước đệm quan trọng để tiến ra nước ngoài, Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) lựa chọn Indonesia cho mục tiêu trở thành nhà bán lẻ số một Đông Nam Á. Ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh - chia sẻ về tham vọng của MWG tại thị trường này.

Thị trường giàu tiềm năng

- Sau Campuchia, Indonesia là đất nước thứ 2 MWG đặt chân tới và được xem như lựa chọn xứng tầm. Ông nhận định thế nào về tiềm năng của thị trường này?

- Hiện nay, thị trường sản phẩm công nghệ thông tin và điện máy tại Indonesia có giá trị ước tính khoảng 14 tỷ USD . Trong đó, tổng giá trị tiêu thụ điện thoại là hơn 9 tỷ USD , gần gấp đôi so với Việt Nam. Tuy nhiên, ngành hàng công nghệ thông tin và thiết bị văn phòng có giá trị xấp xỉ 2 tỷ USD . Như vậy, thị trường điện máy ở Indonesia ước tính khoảng 3 tỷ USD , chỉ bằng 70-75% so với Việt Nam. Con số này quá nhỏ so với tiềm năng khi quy mô dân số và GDP của Indonesia gấp khoảng 3 lần Việt Nam.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - CEO chuỗi Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh.

Ở Việt Nam, tổng giá trị tiêu thụ điện thoại và điện máy khá đồng đều. Như vậy, quy mô hợp lý của thị trường điện máy Indonesia cũng phải tương đương 7- 8 tỷ USD .

Hiện tại, sản lượng sản phẩm điện máy bán ra tại thị trường Indonesia cao hơn Việt Nam. Song, các sản phẩm tiêu dùng lại thuộc phân khúc giá thấp hơn nhiều. Lý do bởi thị trường Indonesia đang thiếu một nhà bán lẻ dẫn dắt, cung cấp dịch vụ khách hàng tốt để khuyến khích nhu cầu mua sắm, trải nghiệm ở người tiêu dùng.

Khi thị trường phần lớn chỉ gồm những cửa hàng truyền thống, danh mục sản phẩm, hàng hóa trưng bày cũng như các dịch vụ hậu mãi trở nên hạn chế. Hiện tại, nhà bán lẻ lớn nhất chỉ có hơn 60 cửa hàng - con số quá thấp nếu so sánh với mạng lưới Điện máy Xanh tại Việt Nam.

Chúng tôi ước tính với sự hiện diện của Era Blue, thị trường có thể tăng trưởng gấp 2-3 lần trong 5 năm tới.

CEO Hiểu Em đánh giá cao tiềm năng của thị trường Indonesia.

- So sánh với câu chuyện của Điện máy Xanh, ông thấy những cơ hội tương tự nào ở Indonesia?

- Bức tranh thị trường Indonesia hiện tại rất giống những gì diễn ra ở Việt Nam giai đoạn 2014-2015. Khi đó, các cửa hàng truyền thống cũng chiếm đến 50-60% thị phần và chưa có chuỗi bán lẻ hiện đại nào vượt quá con số 15%. Tất cả nhà bán lẻ hiện đại thời điểm đó sở hữu tổng cộng chưa đến 200 điểm bán.

Điện máy Xanh bắt đầu vào bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ từ năm 2015. Năm 2016, Điện máy Xanh trở thành nhà bán lẻ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam phủ sóng 63/63 tỉnh, thành phố với hơn 250 siêu thị. Doanh thu liên tục tăng trưởng gần 100%/năm trong giai đoạn 5 năm sau (2015-2019). Với việc vượt mốc 1.000 siêu thị, Điện máy Xanh đã đạt hơn 35% thị phần vào cuối năm 2019. Trong khi đó, Thế Giới Di Động cũng góp phần thay đổi cách thức tiêu dùng điện thoại, điện máy ở Việt Nam.

Vì vậy, chúng tôi tin Era Blue có thể thành Điện máy Xanh thứ 2 tại Indonesia.

Mục tiêu của Era Blue

- Với tiềm năng, cơ hội và tiềm lực tài chính của nhà bán lẻ lớn như vậy, tại sao MWG chọn liên doanh với đối tác Erajaya mà không đi một mình?

- Dù đánh giá Indonesia là thị trường tiềm năng nhất khu vực, chúng tôi vẫn chọn hướng đi chắc chắn như cách xưa nay vẫn làm. Thế Giới Di Động đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu khi tiến ra biển lớn sẽ có những rào cản nhất định về ngôn ngữ, văn hóa, pháp lý, nhân sự…

Đây là những khó khăn không của riêng ai, chắc hẳn từng làm khó nhiều tập đoàn. Đến nay, Indonesia vẫn chưa có nhà bán lẻ ngoại nhập nào thực sự chiếm lĩnh thị phần đủ lớn.

Erafone thuộc sở hữu của Erajaya - đối tác của MWG tại Indonesia. Ảnh: Erafone.

Hiểu được điều đó và hơn hết là mong muốn “tác chiến thần tốc”, chúng tôi chọn chiến lược đồng hành cùng đối tác địa phương để khai thác tốt nhất lợi thế của các bên, rút ngắn thời gian phát triển với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường điện máy.

Erajaya và Thế Giới Di Động có nhiều điểm chung khi cùng là những nhà bán lẻ lớn, quản trị minh bạch, đồng thời đều niêm yết trên sàn chứng khoán. Với cái bắt tay này, liên doanh Era Blue hứa hẹn được tạo đà nhờ bí quyết kinh doanh mô hình bán lẻ điện máy và năng lực thực thi của Thế Giới Di Động, kết hợp sự am hiểu về thị trường địa phương, uy tín thương hiệu cùng lợi thế nguồn lực sẵn có từ Erajaya.

Đoàn lãnh đạo cấp cao của Erajaya sang thăm và làm việc tại Thế Giới Di Động sau lễ ký kết.

- Ông kỳ vọng liên doanh Era Blue phát triển và đóng góp thế nào vào sự tăng trưởng của MWG?

- Trong 5 năm tới, với sự phát triển mạnh mẽ của kênh bán lẻ hiện đại, thị trường điện máy tại Indonesia có thể đạt ngưỡng 9- 10 tỷ USD . Mục tiêu của Era Blue là đạt thị phần 20-40% và IPO sau 5 năm.