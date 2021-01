Xu Yao, nghi phạm chính trong vụ sát hại CEO Yoozoo Games Lin Qi, đã mua hơn 100 loại chất độc khác nhau và có phòng thí nghiệm riêng.

Tương tự bộ phim truyền hình Mỹ Breaking Bad, Xu Yao – nghi phạm chính trong vụ sát hại CEO Yoozoo Games – đã mua nhiều loại chất độc khác nhau trên web đen. Trước khi đầu độc ít nhất 3 người và khiến một ông trùm cờ bạc thiệt mạng, Yao đã nhiều lần thử nghiệm chất độc trên động vật.

Sự kiện chấn động dư luận Trung Quốc

Xu Yao là một luật sư được đào tạo tại Pháp và Mỹ, đồng thời là lãnh đạo cấp cao phụ trách bộ phận điện ảnh và truyền hình của Yoozoo Games, một trong những công ty nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Không chỉ tham gia sản xuất phim, Yoozoo Games còn phát hành các tựa game nổi tiếng như Game of Thrones: Winter is Coming hay League of Angels. Bên cạnh đó, vào năm 2020, công ty này đạt thỏa thuận hợp tác với Netflix để chuyển thể cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng The Three-Body Problem thành phim dài tập.

Lin Qi qua đời sau 9 ngày điều trị tại bệnh viện Hoa Sơn. Ảnh: Yoozoo.

Theo cảnh sát Thượng Hải, Yao có liên quan đến cái chết của Lin Qi. Lin Qi nhập viện vào ngày 15/12/2020. Sau 9 ngày điều trị, nhà sáng lập, chủ tịch, đồng thời là cổ đông lớn nhất của Yoozoo Games đã qua đời lúc 5 giờ chiều ngày 25/12/2020.

Sixth Tone cho biết sự kiện này đã gây chấn động dư luận Trung Quốc. Thậm chí vào giữa tháng 1/2020, một người phụ nữ tuyên bố Lin Qi có con ngoài giá thú với chị gái cô, do đó đứa trẻ xứng đáng thừa kế một phần tài sản trị giá hàng trăm triệu USD của Qi.

Theo nguồn tin nội bộ chia sẻ với Caixin, các chi tiết mới nhất của vụ án giống như cốt truyện của một bộ phim giết người. Sau khi được đưa đến bệnh viện Hoa Sơn, Thượng Hải, các bác sĩ đã kết luận nạn nhân bị ngộ độc tetrodotoxin, một chất độc thần kinh liên quan đến cá nóc.

Loài cá này vốn là một món ăn ngon của Nhật Bản, tuy nhiên dễ dàng gây chết người nếu không được làm sạch chất độc. Nếu ăn phải, nạn nhân sẽ cảm thấy chóng mặt, nôn mửa và tê các ngón tay, miệng. Hiện tại chưa có biện pháp điều trị các triệu chứng mà chất độc gây ra.

Lin đã được truyền khoảng 40 lít máu và trải qua một cuộc phẫu thuật giúp ổn định tình trạng. Tuy nhiên, do nhiễm độc thủy ngân, các cơ quan trong cơ thể Qi bắt đầu chảy máu khiến tim và phổi bị hỏng.

Cảnh sát thành phố ngay lập tức điều tra và công bố nghi phạm họ Xu trong vụ án. Theo những người trong ngành game, đây có thể là Xu Yao, người từng làm việc tại Yoozoo và dẫn đầu dự án quay phim dựa trên tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Động cơ giết người bí ẩn

Breaking Bad là bộ phim xoay quanh câu chuyện về một giáo viên hóa học trung học trở thành trùm ma túy trong khu vực. Với Xu Yao, nghi phạm đã xây dựng một phòng thí nghiệm chuyên sản xuất chất độc của riêng mình tại quận Qingpu, Thượng Hải.

Xu Yao đã mua hơn 100 loại chất độc trên web đen và nhiều lần thử nghiệm chúng trên chó, mèo và các vật nuôi khác. Sau khi hiểu được công dụng của chất độc, Yao lên kế hoạch đầu độc mục tiêu ngoài đời.

Yao bị cáo buộc đưa cho Lin Qi lọ thuốc chứa 30 viên men vi sinh cùng thuốc độc thông qua thư ký của nạn nhân. Vài ngày sau khi bắt đầu uống thuốc, Qi uống phải viên thuốc độc và lập tức có triệu chứng. Qi đã chết sau 9 ngày điều trị.

Xu Yao từng nhiều năm theo học tại trường luật quốc tế. Ảnh: Sohu.

Theo lời của một người thân cận với Lin Qi, Yao là một chuyên gia pháp lý dày dặn và luôn từ chối nhận tội. Đến nay, nhiều chi tiết trong vụ án đã được phát hiện, bao gồm cả việc Yao mua và sản xuất chất độc. Tuy nhiên, quá trình điều tra cách thức xảy ra vụ đầu độc vẫn được các cơ quan điều tra tiếp tục xác minh.

Nguồn tin chia sẻ với Caixin không biết bất kỳ khoản nợ hay mối quan hệ cá nhân bên ngoài công việc giữa Xu Yao và Lin Qi. Động cơ của Yao vẫn là một điều bí ẩn.

Xu Yao sinh năm 1981. Anh từng theo học luật ở Trung Quốc trước khi tham gia học và tốt nghiệp ngành luật bảo hiểm tại Đại học Paul Cézanne, Pháp năm 2006. Năm 2008, Yao theo học tại trường luật của Đại học Michigan và trở về làm việc trong 10 năm tại bộ phận pháp lý của tập đoàn tài chính nổi tiếng Fosun Group.

Khi Lin Qi lo lắng về tiến độ dự án Three-Body Problem, Yao gia nhập Yoozoo vào năm 2017 với tư cách là giám đốc kiểm soát rủi ro trong văn phòng pháp lý và chính phủ của công ty. Năm 2018, Yao trở thành Giám đốc điều hành công ty con của Yoozoo Games, chịu trách nhiệm ươm tạo và phát triển tài sản trí tuệ cho dự án. Tuy nhiên, vị trí này được cân nhắc giao lại cho Zhao Jilong, Phó chủ tịch công ty liên kết với dự án Three-Body Problem.

Ngoài Lin Qi, Zhao cùng một người khác làm việc tại bộ phận trò chơi trực tuyến của Yoozoo cũng bị đầu độc. Các xét nghiệm cho thấy Zhao bị nhiễm độc thủy ngân dần dần. Hàm lượng độc tố trong máu của Zhao cao gấp 10 lần bình thường. Sau khi điều trị, Zhao dự kiến sẽ xuất viện trong thời gian tới.

Các nguồn tin thân cận trong công ty cho biết Yao và Zhao không có mối quan hệ tốt và nhiều lần cạnh tranh trong quá trình làm việc. Chi tiết về vụ đầu độc Zhao vẫn chưa được tiết lộ. Theo Caixin, nhiều lãnh đạo cấp cao của Yoozoo đã phải đi xét nghiệm chất độc kể từ cái chết của Lin Qi.