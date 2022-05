Một nhân viên của Terraform Labs tiết lộ Do Kwon, CEO công ty này chính là người đứng sau đồng tiền ổn định giá Basis Cash vào năm 2020. Dự án này thất bại chỉ sau vài tháng.

Theo CoinDesk, một nhân viên của Terraform Labs vừa tiết lộ danh tính người đứng sau dự án tiền ổn định giá (stablecoin) Basis Cash (BAC). Giống như TerraUSD, đồng tiền ổn định giá vừa khiến toàn thị trường mất niềm tin, Basis Cash cũng hoạt động dựa trên thuật toán.

Hyungsuk Kang, cựu kỹ sư Terraform Labs, hiện làm việc tại Standard Protocol cho biết Basis Cash là dự án nhỏ do chính Kang cùng Do Kwon, CEO Terraform Labs phụ trách. Một thành viên khác của dự án này cũng xác nhận Do Kwon và Terraform Labs là đội ngũ đứng sau.

Ý tưởng tương tự

BAC được ra đời vào cuối năm 2020, cùng với ý tưởng ổn định giá bằng thuật toán chứ không phải bằng tài sản đảm bảo. Khi đó, nhóm phát triển dự án ẩn danh dưới tên gọi Rick and Morty, nhằm ám chỉ 2 nhân vật trong phim hoạt hình dành cho người lớn tại Mỹ.

Tin nhắn cho thấy Do Kwon sở hữu Rick, tài khoản phát ngôn chính của dự án Basis Cash. Ảnh: CoinDesk.

Cái tên Basis Cash cũng được đặt dựa trên một dự án stablecoin khác là Basis hoặc Basecoin. Basis gọi được vốn tới 133 triệu USD , nhưng không thể phát triển và phải đóng cửa vào năm 2018 vì lo ngại sẽ bị kiểm soát về mặt pháp lý.

Ý tưởng stablecoin thuật toán nóng lên vào giữa năm 2020, khi tài chính phi tập trung (DeFi) đang trở thành trào lưu. Thay vì sử dụng đồng USD pháp định làm tài sản đảm bảo, những người đam mê DeFi cho rằng có thể dùng thuật toán điều chỉnh và các loại coin, token khác để tạo ra stablecoin hoàn toàn phi tập trung.

"Basis đã bị đóng cửa vì sợ rủi ro liên quan đến SEC. Hôm nay, chúng tôi sẽ mang Basis trở lại", tài khoản Rick viết trong kênh Basis Cash Telegram vào ngày 20/8/2020.

Theo cựu kỹ sư Hyungsuk Kang, Do Kwon là người lên ý tưởng chính ở dự án này. Mục tiêu của Basis Cash là mang stablecoin thuật toán trở lại, nhưng tránh xa các rắc rối liên quan đến pháp luật tại Mỹ. Kwon không trực tiếp vận hành dự án, nhưng vẽ ra ý tưởng để các nhân viên thực hiện.

Giá trị đồng Basis Cash gần như về 0 từ tháng 2/2021. Ảnh: Coinmarketcap.

Giống như đồng UST, BAC cũng dùng cơ chế tự cân bằng để giá trị đồng tiền không bị trượt khỏi mốc 1 USD . BAC sử dụng 2 loại token là Basis Cash Bonds và Basis Cash Shares để tự điều chỉnh tùy theo giá đồng BAC.

Bên cạnh việc đưa ra ý tưởng, Do Kwon cũng là người nắm tài khoản Rick ở các kênh truyền thông của dự án Basis Cash. Trong bài phỏng vấn vào tháng 11/2020 với CoinDesk, Rick chia sẻ tầm nhìn của dự án này khá giống với UST hiện nay.

"Về lâu dài, chúng tôi muốn Basis Cash trở thành một tầng cơ bản được sử dụng rộng rãi để đáp ứng các nhu cầu về tài sản trong DeFi và các mô hình kinh doanh khác", tài khoản Rick cho biết.

Thất bại thảm hại

Tuy có ý tưởng mới lạ và được phát triển đúng lúc trào lưu DeFi nở rộ, BAC không thể thành công. Theo số liệu từ DefiLlama, tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) của BAC đạt mức đỉnh 175 triệu USD vào tháng 12/2020. Tới tháng 1/2021, đồng tiền này mất mức neo 1 USD và giảm liên tục từ đó.

Theo Coinmarketcap, giá BAC vào sáng 12/5 là 0,007 USD , đã giảm gần 150 lần so với mức 1 USD .

Do Kwon chưa bao giờ tỏ ra mình liên quan tới dự án Basis Cash. Trên trang cá nhân vào tháng 12/2021, CEO Terraform Labs thậm chí còn mỉa mai dự án này, và cho rằng UST là "đồng stablecoin thuật toán cổ nhất và được sử dụng nhiều nhất còn tồn tại".

"Hãy quỳ gối trước nhà vua", Do Kwon kết luận.

Do Kwon được biết đến chủ yếu với vị trí CEO Terraform Labs, công ty phát triển dự án LUNA và UST. Ảnh: Bloomberg.

Theo CoinDesk, tài khoản Telegram thật của Do Kwon cũng nằm trong nhóm theo dõi dự án Basis Cash. Một người dùng từng hỏi ông làm gì ở đây, và Do Kwon cho biết mình "đang học hỏi những thứ mới".

CoinDesk cho biết họ quyết định công khai tên của Do Kwon và sự liên quan đến dự án Basis Cash vì những sự kiện vừa qua. Đồng UST mất mốc 1 USD , có lúc hạ xuống 0,225 USD vì các tài sản không thể đảm bảo hoạt động theo đúng thuật toán. Vào chiều 11/5, Do Kwon cho biết sẵn sàng "hi sinh" LUNA, token chính của Terra để cứu UST.

Sau phát ngôn nói trên, Terra đã tạo ra tới hơn 1,2 tỷ đồng LUNA chỉ trong nửa ngày, khiến giá trị đồng tiền số này tiếp tục giảm sâu. Trưa 12/5, giá mỗi đồng LUNA chỉ còn 0,35 USD , tương đương mức giảm 80% trong 12 giờ.

"Những nhà đầu tư xứng đáng được biết rằng UST không phải nỗ lực duy nhất của Kwon để tạo ra stablecoin thuật toán", CoinDesk nhận định.