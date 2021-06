CEO công ty 500.000 tỷ đồng tự tin đủ tiền thành lập doanh nghiệp

Sáng 15/6, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, CEO của doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng, đã tổ chức họp báo chia sẻ về tập đoàn của mình cùng phương thức "nhân bản 5.0".

Mở đầu buổi họp báo trực tuyến với hơn 100 người theo dõi, ông Quốc Anh chia sẻ theo định hướng của ông xây dựng, GAB Group (Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh doanh tự động Toàn cầu) là tập đoàn chuyên về sản xuất phần mềm và phân phối phần mềm ra Việt Nam và toàn thế giới, giúp các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi số.

"Không lo thiếu tiền"

Một trong những thông tin được Quốc Anh chia sẻ là về phương án góp 21,7 tỷ USD tiền vốn đăng ký trong 3 tháng tới. Theo vị này, cá nhân ông và doanh nghiệp có rất nhiều nguồn tiền thông qua bán sản phẩm cho vài triệu khách hàng cũng như trông đợi góp vốn từ các tập đoàn lớn của Việt Nam cùng các quỹ đầu tư lớn trên thế giới.

"Riêng với các quỹ đầu tư lớn trên thế giới, nếu họ biết mô hình kinh doanh của GAB Group chi phí chưa tới trăm triệu đồng nhưng có thể mang về hàng tỷ USD thì họ sẵn sàng tham gia đầu tư ngay", Quốc Anh tự tin nói, nhưng không chia sẻ thêm việc đến nay đã huy động được bao nhiêu tiền.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh tại buổi họp báo trực tuyến của GAB Group.

Ông cho biết từ giờ tới cuối năm, GAB Group sẽ cho ra khoảng 1.000 sản phẩm ứng dụng hàng đầu thị trường khi mà doanh nghiệp đã có 100 sản phẩm đầu tay chỉ trong 1 tháng đầu vận hành. Ông cũng khẳng định trở thành doanh nghiệp chuyển đổi số hàng đầu thế giới khi sử dụng công nghệ "kinh doanh tự động, nhân bản 5.0", mô hình mà ông đã nghiên cứu rất lâu và thấy hiệu quả trong quá trình thử nghiệm.

CEO của doanh nghiệp có vốn đăng ký 500.000 tỷ đồng cũng cho biết khi nói đến kinh doanh công nghệ là cuộc đua đốt vốn. Ông lấy ví dụ những startup từ một chương trình truyền hình thực tế về gọi vốn khởi nghiệp kinh doanh những sản phẩm rất nhỏ thôi nhưng đã gọi vốn tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu USD. Ông nhận định đây là điểm khác biệt của GAB Group với phần còn lại.

"Các công ty khác để cho ra được các phần mềm ứng dụng hầu như đều cần phải đầu tư tiền rất lớn để nuôi đội ngũ IT. Với GAB Group, về chi phí vận hành thì từ giờ cho tới khi mình có 10.000 nhân viên đi chăng nữa thì chi phí vận hành cũng không bao giờ vượt quá 200 triệu đồng. Đây là sự cam kết của cá nhân đối với tập đoàn mình", ông nói thêm.

Người đứng đầu GAB Group cũng cho biết các sản phẩm của doanh nghiệp khác hẳn với các startup hiện tại, đến từ việc đa phần các sản phẩm không theo những ý tưởng đã được nghiên cứu

Theo ông, ước tính từ giờ đến 3 năm tới, GAB Group sẽ cho ra đời 100.000 sản phẩm để phân phối. "Con số này cho thấy lý do vì sao tập đoàn của mình rất khủng, vì đa phần các bạn ra đời một sản phẩm ứng dụng đã khó rồi, các bạn đi kinh doanh sản phẩm đó còn khó nữa. Đây cũng là lý do bên mình rất tự tin về vấn đề khách hàng, bởi mình có một rổ 100.000 sản phẩm so với một công ty đi bán 1 sản phẩm thì khi tiếp cận khách hàng, khách hàng sẽ chọn ai, chưa kể những sản phẩm của mình rất ưu việt", ông Quốc Anh chia sẻ.

Đến năm 2027 đạt doanh thu 50 tỷ USD ?

Về mặt phân phối sản phẩm, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cho rằng tất cả doanh nghiệp đều đang làm cách truyền thống, "cách ai cũng làm", đó là phải tốn tiền marketing, khuyến mãi, giảm giá để có được khách hàng.

"GAB Group mà đi theo cách như vậy thì không bao giờ có thể tự hào là doanh nghiệp về tự động hóa, nhân bản 5.0 cả, và mình cũng không bao giờ dám đưa ra con số 21,7 tỷ USD . Cái mà bên mình làm giống như là cá nằm trong lưới rồi, mọi thứ mình đều có khách hàng. Hiện tại chưa vận hành nhưng tôi dám chắc đã có 2 triệu khách hàng", vị này khẳng định.

Nhà riêng của ông Nguyễn Vũ Quốc Anh tại TP.HCM, cũng là nơi ông đăng ký kinh doanh cho nhiều pháp nhân mà ông đứng tên. Ảnh: Ngô Minh.

Ông cũng cho biết dự kiến tháng 1 GAB Group sẽ bắt đầu kinh doanh và tháng 7 ra mắt sản phẩm. "Điều này cho thấy tập đoàn đi theo một cách kinh doanh rất mới mẻ và lạ, hiệu quả và hiệu suất phải đi đôi", ông nói. Vị này khẳng định "khách hàng phải tự tìm đến tôi".

Ông chủ của doanh nghiệp vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng chia sẻ giá sản phẩm của doanh nghiệp sẽ rất thấp. "Hầu như là các sản phẩm của chúng tôi tặng cho khách hàng luôn chứ không lấy tiền", ông nói và lấy ví dụ về một sản phẩm của GAB Group giúp người dùng chạy quảng cáo trên mạng xã hội hiệu quả và hoàn tự động, nhưng với mức phí chỉ 39.000 đồng/tháng.

Doanh nhân sinh năm 1986 này chia sẻ, năm 2022 doanh nghiệp dự kiến mang về doanh thu 1 tỷ USD và năm 2025 là 30 tỷ USD . Ông cũng cho biết từ nay tới 2022 doanh nghiệp của mình sẽ nỗ lực phủ 250 quốc gia trên thế giới. Giai đoạn 2025 - 2027, ông Quốc Anh dự kiến doanh nghiệp thu về khoảng 50 tỷ USD mỗi năm, con số theo ông cũng "không phải là lớn".

"Các bạn có thấy 10.000 tỷ là con số khủng nhưng đây là vấn đề tất nhiên vì mỗi người có cái tầm khác nhau. Đối với tôi thì con số đó chẳng là gì nếu như tôi có lượng khách hàng rất lớn", vị này nói.