CEO Chứng khoán Bản Việt từ chối gần 4 tỷ tiền thưởng

Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Bản Việt không nhận thưởng để giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí.

Năm 2020, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đạt lợi nhuận trước thuế 951 tỷ đồng , cao hơn tới 73% so với kế hoạch và vượt 12% so với kết quả năm 2019. Theo kế hoạch được cổ đông công ty thông qua trước đó, mức thưởng cho ban tổng giám đốc VCSC là 7,7 tỷ đồng , tương đương 8% phần lợi nhuận trước thuế vượt so với năm 2019.

Tuy nhiên, trong tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2021, VCSC cho biết ban tổng giám đốc sẽ chỉ nhận thưởng 3,85 tỷ đồng do Tổng giám đốc Tô Hải không nhận thưởng 3,85 tỷ đồng để giảm chi phí cho công ty.

Ông Tô Hải hiện là cổ đông cá nhân lớn nhất tại VCSC với 22,7% cổ phần. Cộng với lượng cổ phiếu do các thành viên trong gia đình đang đứng tên, CEO VCSC cùng những người có liên quan sở hữu 28,6% cổ phần công ty chứng khoán này.

Ngoài vai trò CEO, ông Hải hiện cũng là thành viên HĐQT VCSC. Năm 2021, các thành viên HĐQT VCSC tiếp tục duy trì truyền thống không nhận thù lao.

Ông Tô Hải và Chủ tịch HĐQT VCSC Nguyễn Thanh Phượng (ngồi hàng đầu). Ảnh: VCI.

Chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến 2021 của VCSC là 1.250 tỷ đồng , tăng tới 31% so với năm trước. Mục tiêu tổng doanh thu hoạt động là 2.050 tỷ đồng , tăng 19%. Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh ngưỡng 1.250 điểm vào cuối năm 2021.

Năm nay, ban lãnh đạo VCSC cho biết sẽ tiếp tục nắm giữ, củng cố vị thế số một trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư khi thị trường mua bán sáp nhập (M&A) và huy động vốn bắt đầu nóng trở lại. VCSC cho biết đang thực hiện nhiều hợp đồng ngân hàng đầu tư có giá trị giao dịch lớn ước tính khoảng 40.000 tỷ trong năm 2021 ở các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, hàng tiêu dùng, logistics.

Với nghiệp vụ môi giới, VSCS đặt mục tiêu duy trì vị trí trong nhóm các công ty có thị phần lớn nhất. Kết thúc năm 2020, VCSC nằm trong top 5 thị phần môi giới trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và đứng đầu thị phần môi giới nước ngoài.