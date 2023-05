CEO ChatGPT kêu gọi Mỹ ra luật kiểm soát AI

Sam Altman, CEO của công ty OpenAI, ủng hộ việc lập khung pháp lý để kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI) và giảm thiểu nguy cơ AI can thiệp vào các kỳ bầu cử.

Ông Sam Altman điều trần trước Thượng viện Mỹ ngày 16/5. Ảnh: Reuters.

Điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 16/5, ông Sam Altman cho biết việc dùng AI để can thiệp vào tính toàn vẹn của cuộc bầu cử là vấn đề đáng quan tâm, nhấn mạnh yêu cầu giới chức Mỹ đưa ra các quy định kiểm soát.

Ông Altman cho rằng sự phát triển của AI hiện nay có thể tạo ra những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng tại các kỳ bầu cử. "Trí tuệ nhân tạo có khả năng cải thiện mọi lĩnh vực trong đời sống chúng ta, nhưng nó cũng tạo ra những mối lo nghiêm trọng mà chúng ta phải cùng nhau giải quyết", ông nói.

Trong nhiều tháng, các công ty lớn nhỏ đã rót hàng tỷ USD chạy đua trong việc phát triển AI. Giới phê bình cho rằng công nghệ này có thể làm trầm trọng thêm những vấn đề xã hội, trong đó có định kiến ​​và thông tin sai lệch.

"Không có cách nào để nhét lại thần đèn vào trong chai. Nó đang bùng nổ trên toàn cầu", Thượng nghị sĩ Cory Booker nói về thách thức khi áp dụng quy định kiểm soát AI toàn diện.

CEO của OpenAI, công ty tạo ra ChatGPT, nói rằng Mỹ có thể cân nhắc đưa ra yêu cầu thử nghiệm và cấp phép với các mô hình AI, chẳng hạn những AI có khả năng thuyết phục hoặc thao túng niềm tin của người khác.

Nhà Trắng đã triệu tập các CEO công nghệ hàng đầu bao gồm ông Altman để giải quyết vấn đề về AI. Quốc hội cũng có động thái tương tự để nâng cao lợi ích của công nghệ này và giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia. Song, vẫn chưa có những đồng thuận rõ ràng, theo Reuters.

Mới đây, một nhân viên OpenAI đề xuất thành lập cơ quan cấp phép cho trí tuệ nhân tạo, có thể được gọi là Văn phòng An toàn AI và An ninh Hạ tầng (OASIS). Ông Sam Altman cũng kêu gọi các công ty trên toàn cầu hợp tác về phát triển AI và tuân thủ an toàn.