CEO California Fitness & Yoga: 'Tôi đã giảm thành công 80 kg thừa'

Để giảm 80 kg thừa và sở hữu thân hình như hiện tại, Dane Fort - Tổng giám đốc FLG Việt Nam, tập đoàn sở hữu California Fitness & Yoga từng trải qua nhiều khó khăn.

“’Đây là thân hình của tôi sao?’ là suy nghĩ của tôi khi chợt nhận ra những bất tiện gây nên bởi thân hình thừa cân trước đây”, ông Dane Fort chia sẻ.

Cơ thể ông từng có chỉ số mỡ đến 48% do ảnh hưởng từ thói quen ít vận động và ăn uống thả ga. Số mỡ thừa khiến cơ thể ông chậm chạp, hoạt động khó khăn, thậm chí khó có thể tham gia các trò chơi vận động cùng các con.

Cơ thể ông Dane Fort từng có chỉ số mỡ đến 48%.

Nhận thấy thực tế, ông Dane Fort quyết định thay đổi: “Tôi không muốn là ông bố chỉ biết ngồi yên, tay lướt điện thoại và để mặc lũ trẻ tự do làm điều mình thích. Tôi muốn bản thân trở nên năng động hơn, sức khoẻ tốt hơn để có thêm thời gian bên lũ trẻ, nên tôi đã hành động”.

Theo ông, việc trước tiên cần thay đổi là tâm lý. Ông cố gắng tạo sự thoải mái khi nghĩ về cơ thể của mình, để tạo động lực giảm cân tốt hơn. Ông quan niệm, hành trình giảm cân không chỉ giảm đi một vài kg trọng lượng cơ thể, mà bắt đầu từ những thay đổi trong thói quen sống dù là nhỏ nhất và từ trong ra ngoài. Ông ăn chay trường trong suốt 4 năm qua.

Sống trong môi trường mà mọi người đều có cùng chung suy nghĩ và lý tưởng sẽ tạo động lực thúc đẩy bản thân hơn, nên ông thường trao đổi và truyền cảm hứng đến những người xung quanh để cùng nhau thay đổi hình thể.

Thân hình của ông Dane Fort hiện tại.

“Điều quan trọng hơn hết là tôi cần bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Vì tôi biết nếu chỉ ở mãi trong đó, tôi sẽ cảm thấy rất thoải mái và sẽ không có sự thay đổi gì đáng kể. Nhưng khi bước ra khỏi vùng an toàn, chúng ta sẽ phải đẩy bản thân cố gắng nhiều hơn để thực hiện mục tiêu. Tôi đã thử điều đó khi tham gia vào rất nhiều loại hoạt động thể chất khác nhau dù biết sẽ rất khó khăn cho thể lực và thân hình của mình vào thời gian đó. Và rồi tôi đã thành công, chinh phục những thử thách ngày một khó hơn và đạt được kết quả như hiện tại”, ông Dane Fort cho biết.

Theo ông Dane Fort, mọi người cần thay đổi về tâm lý trước tiên. Ai cũng có thói quen xấu nên sẽ cần nghiêm khắc với chính mình để chỉnh sửa và thay đổi, khiến các thói quen ấy trở nên tích cực hơn. Khi những thói quen tốt hình thành, cuộc sống sẽ thay đổi dần, và trước tiên ở ngoại hình.

Những nỗ lực của ông Dane Fort được đền đáp, khi nhận thấy rõ sự thay đổi trong chỉ số tăng cơ giảm mỡ. Lượng mỡ trên cơ thể ông giảm từ 48% còn 7,7%. Nỗi ám ảnh mỡ bụng cũng biến mất.

Tập luyện và dinh dưỡng là hai yếu tố then chốt trong phòng ngừa bệnh tật. Ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 trong năm qua càng nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của việc phòng bệnh. Vì vậy, ông Dane Fort cùng đội ngũ California Fitness & Yoga đã lan tỏa thông điệp thay đổi bản thân đến 20.000 người qua việc xác lập kỷ lục thế giới với chứng nhận từ Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness.

Theo đó, California Fitness & Yoga kêu gọi 20.000 người tại Việt Nam đồng hành tạo nên một cuốn album ảnh có nhiều người thay đổi hình thể nhất thế giới.Chia sẻ của ông Dane Fort đã truyền thêm động lực và tư duy tích cực đến mọi người, đặc biệt những ai đang muốn thay đổi ngoại hình. Đây cũng là mong muốn của California Fitness & Yoga trong việc giúp người dùng Việt tiếp cận các dịch vụ thể dục, dinh dưỡng và tương lai là những dịch vụ sức khỏe tinh thần, bất kể nghề nghiệp, thu nhập và nơi sống.

Họp báo công bố sự kiện xác lập kỷ lục thế giới của California Fitness & Yoga.

Để đăng ký tham dự, độc giả có thể truy cập đường dẫn link điền thông tin. Những ai đã thay đổi hình thể thành công có thể gửi hình ảnh cho ban tổ chức để tham gia. Những người đang có vấn đề về cân nặng và muốn thay đổi hình thể, California Fitness & Yoga sẽ hỗ trợ 2 tháng tập tại một câu lạc bộ bất kỳ và 16 buổi tập nhóm với huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tất cả thành viên tham gia lập kỷ lục thế giới đều được trao giấy chứng nhận.

Hỗ trợ cho chiến dịch này, ứng dụng LivWell khuyến khích thói quen tập thể dục hàng ngày bằng cách đưa ra hệ thống điểm thưởng khi người dùng thực hiện các hoạt động thể chất. Đặc biệt, LivWell còn cung cấp kho nội dung trực tuyến về thể hình miễn phí bằng tiếng Việt cho mọi người.

California Fitness & Yoga phối hợp cùng các đối tác hỗ trợ người dân Việt Nam tập luyện.

"Chúng tôi đặt mục tiêu 43 triệu người Việt đang sở hữu điện thoại thông minh sẽ tải ứng dụng này và sử dụng nó thường xuyên. Không khó để hình thành lối sống lành mạnh, nhưng đôi khi chúng ta cần thêm lực đẩy để hoàn thành chúng mỗi ngày. Thử nghĩ mà xem, còn động lực nào tốt hơn việc được thưởng sau mỗi lần đi bộ?", ông Dane Fort nhấn mạnh.

Ngoài ra, California Fitness & Yoga cũng tăng cường các biện pháp bảo vệ hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe dự phòng qua việc hợp tác với các công ty bảo hiểm, cung cấp bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm tai nạn cho hội viên. Trong đó, bảo hiểm tai nạn được tặng miễn phí với các hội viên mới từ tháng 3.

Ông Dane cho biết thêm: “Trong 1,5 năm qua, chúng tôi từng bước thực hiện những điều mà chưa công ty thể dục thể hình nào trên thế giới làm được. Chẳng hạn như hiện nay, tất cả thành viên mới gia khi nhập California Fitness & Yoga sẽ được tham gia bảo hiểm tai nạn miễn phí (cả khi ở trong và bên ngoài phòng tập). Hội viên có thể kết hợp mua bảo hiểm nhân thọ cùng gói hội viên với mức giá hấp dẫn. Chúng tôi sẽ ra mắt thêm các sản phẩm mới trong thời gian tới để giải quyết sự chênh lệch giữa mức phí tức các đơn vị bảo hiểm và giá trị người dùng thực nhận, đặc biệt với những người có lối sống lành mạnh”.

Hội viên California Fitness & Yoga được tham gia bảo hiểm tai nạn miễn phí.

Vừa qua, California Fitness & Yoga cũng ký hợp tác với tiNiWorld để khởi động chương trình tiNiFiT, cung cấp các lớp hoạt động thể chất cho trẻ em nhằm giải quyết vấn đề béo phì ngày càng gia tăng, đồng thời kêu gọi phụ huynh tham gia lập kỷ lục thế giới. Tương tự, ngân hàng VPBank đã ra mắt thẻ tín dụng đồng thương hiệu với California Fitness & Yoga vào năm ngoái, cũng sẽ tham gia chương trình thiết lập kỷ lục như một phần nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân viên khỏe mạnh hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện, California Fitness & Yoga cũng phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM triển khai thí điểm chương trình đồng hành rèn luyện sức khỏe cho hơn 800 cán bộ chiến sĩ của cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt công an thành phố. Sau đó, tập đoàn sẽ chính thức triển khai trong toàn lực lượng công an TP.HCM.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu có hơn 100 đối tác doanh nghiệp tham gia chương trình trong thời gian tới, sau sự ủng hộ nhiệt tình từ những đối tác như Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sunlife Việt Nam, Tổng công ty bảo hiểm PVI, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Lotte Mart và NKID Group.