CEO bỏ học đại học, huy động 4 triệu USD cho mạng xã hội mới

Dù ứng dụng do cựu sinh viên ĐH California, Mỹ, lập ra còn chưa ra mắt, CEO đã huy động được nguồn vốn lên đến 4 triệu USD từ các nhà đầu tư danh tiếng.

Năm 2019, khi đang là sinh viên năm thứ 4 tại ĐH California ở Santa Cruz, Mỹ, Vernon Coleman quyết định bỏ học để cùng bạn, Kevin Robertson, tập trung hoàn toàn vào việc cho ra mắt mạng xã hội mới - Realtime.

Họ muốn định nghĩa lại mạng xã hội cho thế hệ Z với sự kết nối mang tính thực tế hơn chỉ trên không gian mạng.

Vernon Coleman (phải) và Kevin Robertson dự định tạo ra mạng xã hội khác biệt, dành cho thế hệ Z. Ảnh: Business Insider.

Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider, Vernon Coleman, đồng sáng lập kiêm CEO của Realtime, cho hay họ muốn mạng xã hội này là nơi bình đẳng, khác với những mạng xã hội khác đang tập trung vào "phần tồi tệ nhất của con người trong suy nghĩ cũng như đánh giá người khác".

Realtime không có những tính năng phổ biến của phần lớn mạng xã hội hiện nay như thích (tương tác cảm xúc), theo dõi. Người dùng sẽ chủ yếu tập trung vào kết nối với nhau.

Ban đầu, Realtime nhấn mạnh vào sự gặp gỡ, giao lưu trực tiếp. Song dịch Covid-19 bùng phát khiến hai người phải nghĩ lại. Họ nhanh chóng chuyển sang chế độ tạm thời, cho phép người dùng gọi video nhưng chỉ giới hạn với những người được mời.

Mạng xã hội này đã thông qua vòng thử nghiệm và dự kiến ra mắt vào năm sau. Đến nay, Vernon Coleman và Kevin Robertson huy động được 4 triệu USD từ các nhà đầu tư có tiếng như Alexis Ohanian từ quỹ đầu tư mạo hiểm Seven Seven Six, Yancey Strickler (đồng sáng lập Kickstarter), Ravi Metha (cựu CPO Tinder), Kevin Lin (đồng sáng lập Twitch).

Bốn triệu USD là thành quả đáng tự hào đối với CEO 23 tuổi sau hơn một năm rưỡi gác lại việc học để gọi vốn đầu tư. Nó cũng đặt nền móng vững chắc để Vernon Coleman tiến vào thung lũng Silicon - "thiên đường công nghệ" với số lượng người da đen còn rất ít.

Đến thung lũng Silicon là giấc mơ từ nhỏ của Coleman. Sinh ra trong gia đình có cả bố và mẹ đều làm việc trong lực lượng hải quân Mỹ, Coleman sinh sống ở nhiều nơi. CEO da màu sinh ra ở Okinawa, Nhật Bản. Sau đó, gia đình anh chuyển đến Albuquerque, New Mexico, trước khi định cư tại South Carolina năm Vernon Coleman 7 tuổi.

Hồi trung học, Coleman đã thử tạo trò chơi trên iOS và Android. Chàng trai trẻ luôn khát khao học hỏi, tìm ra điểm giao thoa giữa công nghệ và tinh thần kinh doanh.

Vì thế, Coleman say mê xem các video về việc thành lập công ty khởi nghiệp, nghiên cứu cách các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ đi đến thành công.

Nhờ đó, CEO trẻ hiểu cách người khác nghĩ và nhìn nhận thế giới. Điều này đặc biệt hữu ích trong quá trình tìm kiếm, thuyết phục nhà đầu tư.

"Mỗi ngành có từ vựng riêng. Những video đó giúp tôi có thể nói ngôn ngữ của họ. Tôi đi nhiều nơi, đặt nhiều câu hỏi để nhận lại lời tư vấn của người đi trước", Coleman chia sẻ.

Thực tế, sau khi bỏ học, CEO của Realtime dành hơn một năm, xin tiền anh trai để mua vé máy bay đến các thành phố San Francisco, Los Angeles, New York, để gặp nhà đầu tư.

Nỗ lực miệt mài trong khoảng thời gian đó cùng tinh thần học hỏi giúp Coleman có cơ hội tiếp cận, nói lên ý tưởng của mình và kiếm về số vốn đầu tư 4 triệu USD ngay khi ứng dụng còn chưa ra mắt.

Hiện tại, Realtime chỉ có hai người vận hành. Vernon Coleman phụ trách điều hành, gọi vốn, thiết kế sản phẩm. Kevin Robertson làm giám đốc kỹ thuật, chuyên phát triển sản phẩm.

Hai người đang cố gắng tìm cách đưa Realtime ra thế giới thật khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.