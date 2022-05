CEO Binance giải thích lý do vẫn niêm yết LUNA

Giám đốc Điều hành sàn giao dịch Binance cho rằng nguyên tắc của thị trường là phi tập trung, người dùng có quyền quyết định mua bán, sàn không can thiệp.

Thông qua chương trình AMA (Ask Me Anything) trên Reddit, Changpeng Zhao (CZ), ông chủ Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới phản hồi nhiều thắc mắc từ người dùng. Trong đó, các vấn đề liên quan đến thảm họa tiền số LUNA gần đây, được nhiều người quan tâm.

Binance hủy niêm yết LUNA để “ép” Terra hoạt động lại

Một người dùng hỏi Changpeng Zhao lý do Binance vẫn cho phép giao dịch LUNA, UST khi biết rõ Terra là một dự án thất bại và việc đúc token diễn ra liên tục.

Khác với thái độ trung lập về các dự án, CZ chỉ trích trực tiếp cách xử lý của đội ngũ Terra. Ảnh: Bloomberg.

“Trong một thế giới phi tập trung, còn có nhiều sàn giao dịch khác. Nếu chúng tôi ngừng giao dịch và giá biến động ở những nền tảng khác, người dùng sẽ nói gì? Chúng tôi tạm ngưng giao dịch trong một thời gian ngắn vì Terra dừng blockchain. Tôi nghĩ việc này có thể gây nhiều khiếu nại, nhưng buộc phải làm để gây áp lực, khiến các validator (trình xác thực) phải hoạt động trở lại sau vài giờ”, CZ trả lời.

Ngoài ra, ông chủ Binance cho rằng không ai có thể ép buộc người khác mua LUNA bởi việc giao dịch tiếp diễn. Do đó, người dùng phải tự chấp nhận rủi ro cao khi khớp lệnh. Bản thân CZ cũng xin lỗi khách hàng vì Binance có một số quảng cáo với nội dung sai lệch về stablecoin UST. Ông cho biết sàn sẽ chịu trách nhiệm nếu nó gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Trong khi thảm họa LUNA diễn ra, sáng 13/5, sàn giao dịch Binance đã xóa các cặp giao dịch giao ngay (spot) LUNA với các đồng USDT, BTC, ETH, BNB. Giao dịch ký quỹ cũng bị ngừng với các cặp BUSD, USDT, BTC, ETH, UST. Hợp đồng vĩnh cửu LUNA/USDT cũng bị sàn Binance xóa và ngừng giao dịch lúc 8h30 ngày 13/5 (giờ Việt Nam).

Đến đêm cùng ngày, khi các trình xác thực của Terra hoạt động trở lại, Binance cũng mở các cặp giao dịch LUNA.

CZ từ chối giải cứu LUNA

Người dùng @emptystats đưa ra đề xuất CZ bỏ tiền cứu LUNA, xây dựng lòng tin từ người dùng, mở rộng hệ sinh thái BNB để cạnh tranh cùng Ethereum. “Ông chỉ cần bỏ 3- 6 tỷ USD để thế chấp cho 10 tỷ UST lưu hành. Đổi lại, Binance sẽ nhận được lượng lớn LUNA 2.0”, người này đề xuất. Tuy nhiên, Changpeng Zhao thẳng thừng từ chối.

Ông chủ Binance từ chối đề nghị bỏ tiền giải cứu LUNA. Ảnh: Coin3x.

“Tôi rất trân trọng đề nghị, cảm ơn vì đã tin tưởng. Nhưng câu trả lời đơn giản là không. Tôi đã quá bận và stablecoin cũng không phải chuyên môn của bản thân. Chúng ta nên làm thứ mình giỏi nhất. Tôi hi vọng cộng đồng sẽ tìm ra hướng giải quyết tối ưu và Binance luôn sẵn lòng hỗ trợ”, ông chủ Binance phản hồi.

Dù từ chối đề nghị tiếp quản LUNA, ông Changpeng Zhao cho biết vẫn sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi, nhận phân phối token LUNA 2.0 trong thời gian tới khi việc bỏ phiếu của cộng đồng Terra hoàn tất.

Bên cạnh đó, CZ cho biết từng hỗ trợ người dùng Binance gửi UST lên Anchor Protocol để nhận lãi 20% trước khi giao thức sụp đổ. Tuy nhiên, sàn giao dịch có hướng dẫn cụ thể và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Trước đó, CZ từng nhiều lần chỉ trích đội ngũ vận hành Terra vì cách giải quyết kém cỏi, dẫn đến gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư. “Phía Binance đã yêu cầu Terra khôi phục mạng lưới, đốt bớt LUNA và khôi phục mức neo giá 1 USD của stablecoin UST. Tuy nhiên, sàn giao dịch này không nhận được phản hồi từ dự án”, Changpeng Zhao cho biết trên Twitter.

Chính quỹ đầu tư Binance cũng thiệt hại nặng bởi cú sập vừa qua. Cụ thể, năm 2018, Binance đầu tư 3 triệu USD vào hệ sinh thái Terra (LUNA), thu về 15 triệu token LUNA. Changpeng Zhao, CEO Binance cho biết khi ở mức giá đỉnh, khoản đầu tư của công ty này vào LUNA đạt 1,6 tỷ USD , tăng 560 lần so với số vốn bỏ ra. Theo thị giá hiện tại, số tiền này chỉ còn khoảng 2.931 USD .

Trước những khủng hoảng tiền số gần đây, một người dùng hỏi CZ tiền của nhà đầu tư sẽ ra sao nếu Binance phá sản.

“Tiền của người dùng được giữ tách biệt với với hoạt động của quỹ đầu tư và sàn giao dịch. Nếu Binance phá sản, tiền sẽ được trả cho người dùng trước tất cả các cổ đông”, ông Changpeng Zhao trả lời.