CEO Apple chỉ ra sai lầm lớn của Facebook

Tim Cook cho biết Facebook đang quá chú trọng vào các tính năng của nền tảng mà quên mất bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng.

Trong bài phỏng vấn của The Australian Financial Review đăng tải ngày 20/8, Tim Cook cho biết công nghệ sẽ chỉ được sử dụng nếu nó có được lòng tin của người dùng. Dù không đề cập trực tiếp đến Facebook, Inc cho rằng ai cũng hiểu CEO Apple đang nhắm tới nền tảng mạng xã hội lớn nhất toàn cầu.

“Công nghệ không tự nhiên trở nên tốt hay xấu, nó trung lập. Do đó, nó phụ thuộc cách những người tạo ra và sử dụng nó ra sao. Rủi ro của việc coi thường bảo mật thông tin sẽ khiến công nghệ không còn giá trị với mọi người. Trong trường hợp đó, quyền riêng tư rất có thể sẽ trở thành tổn thất ngoài ý muốn. Công nghệ sẽ chỉ được sử dụng nếu nó có được lòng tin của mọi người”, Tim Cook cho biết.

CEO Apple cho biết Facebook đang không chú trọng bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng. Ảnh: Reuters.

Theo biên tập viên Jason Aten của Inc, vấn đề là các công ty công nghệ, cụ thể là Facebook, đang tập trung quá nhiều vào việc xây dựng các tính năng và nền tảng. Trong khi đó, họ lại không chú trọng vào quyền riêng tư của người dùng.

Trên thực tế, nếu một công ty phụ thuộc quá nhiều vào doanh thu đến từ việc thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng, thì chuyện bảo vệ quyền riêng tư gần như là không thể.

Facebook hiện nay được cho là đang nghiên cứu các cách phân tích tin nhắn được mã hóa của WhatsApp nhằm tối ưu mục tiêu quảng cáo đến người dùng - điều mà cho đến nay họ vẫn chưa thể làm được.

Không chỉ có Facebook, Apple cũng phải đối mặt với sự tố cáo của người dùng trong cách họ xử lý quyền riêng tư.

Gần đây, việc gã khổng lồ công nghệ này tuyên bố sẽ cập nhật tính năng quét ảnh của người dùng để tìm CSAM - Child Sexual Abuse Material (tài liệu xâm hại tình dục trẻ em) đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội. Nhiều người dùng iPhone cho biết họ cảm thấy không an toàn nếu thường xuyên bị “nhìn trộm” ảnh cá nhân.

“Tôi đã đọc thông tin mà Apple đưa ra và tôi thực sự lo lắng. Tôi nghĩ rằng đây là cách tiếp cận sai lầm và là bước lùi đối với quyền riêng tư của mọi người trên toàn thế giới. Mọi người đã hỏi liệu chúng tôi có áp dụng hệ thống này cho WhatsApp hay không. Câu trả lời tất nhiên là không”, Will Cathcart, Giám đốc điều hành của WhatsApp - nền tảng thuộc sở hữu của Facebook, cho biết.

Việc Facebook và Apple thường xuyên có các hành động thù địch là điều không mấy bất ngờ. Tuy nhiên, có một thực tế là hai ông lớn này lại đang phụ thuộc rất nhiều vào nhau.

Tại Mỹ, phần lớn người dùng mua iPhone và sử dụng Facebook trên chiếc điện thoại của mình. Nhiều người dùng còn cho biết họ sẽ chuyển sang sử dụng các thiết bị Android nếu không thể truy cập Facebook trên iOS.

Do đó, một khi tách rời nhau, đó sẽ là một thảm họa đối với cả Facebook và Apple.