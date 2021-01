CenLand báo lãi hơn 300 tỷ

Năm 2020, doanh thu thuần của CenLand đạt 2.114 tỷ đồng, chủ yếu đến từ môi giới và đầu tư bất động sản. Doanh nghiệp này báo lãi sau thuế 302 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, mã cổ phiếu CRE) ghi nhận doanh thu đạt 806 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, do giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp chỉ đạt 204 tỷ đồng , giảm 12% so với cùng kỳ.

Trong khi doanh thu chính sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu hoạt động tài chính của CenLand tăng 44% so với số thu cùng kỳ năm 2019, đạt trên 5 tỷ đồng .

Dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 54 tỷ đồng lên 65 tỷ, nhờ tiết kiệm được chi phí tài chính và chi phí bán hàng, lợi nhuận trước thuế của CenLand quý IV vẫn đạt 125 tỷ, thấp hơn 13 tỷ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 99,5 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG QUÝ CỦA CENLAND

Nhãn Quý I/2019 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2020 Quý II Quý III Quý IV Doanh thu column tỷ đồng 387 644 582 705 275 430 602 806 Lợi nhuận sau thuế column

80 104 91 118 42 97 63 100

Lũy kế năm 2020, CenLand ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.114 tỷ đồng , bằng 91% doanh thu của năm 2019. Trong đó, hai lĩnh vực đem lại nguồn thu nhiều nhất là môi giới (đạt 1.037 tỷ đồng ) và đầu tư bất động sản (đạt 1.039 tỷ đồng ).

Lợi nhuận sau thuế của CenLand ghi nhận 302 tỷ đồng , giảm 23% so với năm trước. Nếu so sánh với kế hoạch kinh doanh 2020 mà đại hội cổ đông của CenLand đề ra trước đó, kết quả trên hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận.

Đáng chú ý, tổng tài sản của CenLand tại ngày 31/12/2020 đạt 3.892 tỷ đồng , tăng 45% so với đầu kỳ. Trong đó, các khoản phải thu chiếm đến gần 81%, bao gồm nợ phải thu ngắn hạn 1.677 tỷ đồng (tăng 15%) và các khoản phải thu dài hạn 1.477 tỷ đồng (tăng 126%). Ngoài ra, doanh nghiệp tăng tích trữ thêm tiền nhàn rỗi và đầu tư tài chính ngắn hạn.

Với các khoản phải thu ngắn hạn, Bất động sản Galaxy Land nợ CenLand 180 tỷ đồng ; Công ty cổ phần Phát triển nhà Bình Minh nợ 105 tỷ đồng , phát sinh trong năm vừa qua. Galaxy Land cũng góp mặt trong khoản phải thu ngắn hạn khác của CenLand, với con số là 295 tỷ đồng .

Còn với các khoản phải thu dài hạn, khoản mục này chủ yếu là tiền đảm bảo làm tổng đại lý phân phối các dự án, trong đó Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ chiếm 758 tỷ đồng , Thương mại xây dựng 364 tỷ đồng và Bất động sản Galaxy Land 184,5 tỷ đồng .

CenLand vừa đầu tư hơn 500 tỷ đồng vào khu đô thị Kim Chung - Di Trạch. Ảnh: L.H.

Cuối kỳ, hàng tồn kho của CenLand ở mức 60 tỷ đồng , trong đó hàng hóa bất động sản (bao gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại) chiếm gần 27 tỷ đồng , còn lại là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Năm 2020, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ 784 tỷ đồng lên gần 1.848 tỷ đồng . Trong đó vay ngắn hạn tăng gấp 4 lần so với thời điểm đầu năm, lên 371 tỷ đồng . CenLand cho biết các khoản vay này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động môi giới BĐS, các chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng.

Tài sản đảm bảo của CenLand là các bất động sản tại dự án The K Park, tòa nhà Sky city Tower, tòa NCG Residential... và 450 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho VnDirect.

Mới đây, ngày 12/1, HĐQT CenLand đã quyết định thông qua việc đầu tư vào các bất động sản thuộc dự án xây dựng khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Tổng giá trị đầu tư dự kiến gần 517 tỷ đồng , bao gồm đất và nhà.

Chủ đầu tư là Tổng công ty Thương mại Xây dựng Vietracimex. Dự án có quy mô hơn 170 ha, ra mắt thị trường từ năm 2007 nhưng sau hơn 10 năm mới chỉ hoàn thiện được phần thô của các dãy nhà liền kề. Thời gian qua, dự án Kim Chung - Di Trạch bỗng được đẩy giá, rao bán ồ ạt, tuy nhiên, không có nhiều giao dịch ít.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/1, cổ phiếu CRE đứng ở mức 24.500 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt trên 2 triệu đơn vị.