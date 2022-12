Celine Dion từng không muốn hát bài ‘My Heart Will Go On’

“Đứng sau lưng Horner, tôi ra hiệu cho Rene rằng tôi không muốn hát ca khúc này. Bài hát có ca từ đẹp nhưng giai điệu lại tẻ nhạt”, Celine Dion kể lại trong cuốn hồi ký.

Vào tháng tư, nhà soạn nhạc James Horner đến Las Vegas đề xuất một điều gì đó khiến Rene phấn khích như thể được bay lên tận tầng mây thứ chín.

“Tôi đang viết nhạc cho bộ phim Titanic của đạo diễn James Cameron, bộ phim được đầu tư kinh phí cao chưa từng thấy ở Hollywood. Phim kể về một câu chuyện tình yêu đẹp tuyệt vời”.

James Horner đã viết một ca khúc cùng Will Jennings mà anh ấy muốn đưa vào cuối phim.

“Đây là ca khúc đẹp nhất chúng tôi từng viết cùng nhau”.

Rene vẫn còn bán tín bán nghi. Dạo gần đây, mấy bộ phim bom tấn có kinh phí khủng đều thất bại thê thảm. Nhưng Horner chắc như đinh đóng cột rằng Titanic sẽ làm nên chuyện trong lịch sử điện ảnh.

“Hiện tại, đạo diễn Cameron không có hứng thú với nhạc phim”, Horner nói. “Nhưng tôi chắc mình có thể khiến Cameron đổi ý nếu Celine đồng ý thể hiện ca khúc tôi viết cùng Will”.

Vài năm trước, Rene và tôi đã có một trải nghiệm đáng buồn với Horner và Jennings, nhóm nhạc sĩ có thành tích ẵm khoảng mười giải Oscar cho âm nhạc và nhạc phim. Lúc ấy tôi vừa hoàn thành xong album đầu tiên bằng tiếng Anh và vẫn chưa được biết đến ở Mỹ. Hai người mời tôi hát ca khúc chủ đề cho bộ phim hoạt hình An American Tail (Fievel Goes West), do Steven Spielberg sản xuất.

Tôi rất thích bài hát của họ, Dreams to Dream, nó vẫn thường hiện lên trong đầu tôi. Nhưng do tranh chấp phức tạp nảy sinh giữa các công ty thu âm nên dự án đổ sông đổ bể. Rene đã phải chịu rất nhiều tổn hại. Với Titanic, Rene hy vọng chúng tôi có thể để quá khứ đáng buồn đó lại phía sau và hòa giải tranh chấp với các công ty thu âm.

Horner nói: “Trước hết chúng ta phải thuyết phục được Cameron”.

“Không, trước tiên anh phải thuyết phục được Celine”, Rene sửa lời Horner. “Và thuyết phục tôi”.

Chúng tôi gặp nhau ở khách sạn Caesars Palace. Horner ngồi bên cây đàn piano để chơi ca khúc mới của mình. Horner có lẽ là một trong những nhạc sĩ viết nhạc xuất sắc mà tôi biết, nhưng giọng hát của anh lại u buồn, ỉ ôi và khô khan. Ca khúc nghe không bắt tai chút nào.

Đứng sau lưng Horner, tôi ra hiệu cho Rene rằng tôi không muốn hát ca khúc này. Bài hát có ca từ đẹp nhưng giai điệu lại tẻ nhạt.

Chưa đến giữa bài hát thì Rene đã giả vờ như không hiểu ý tôi. Khi Horner quay sang phía chúng tôi, Rene liền bảo Horner: “Một tháng nữa chúng tôi sẽ đến New York và có mặt ở phòng thu Hit Factory, Celine sẽ thu âm album tiếp theo ở đó. Nếu anh cho chúng tôi phần nhạc của dàn nhạc, Celine sẽ thu một bản demo cho Cameron nghe thử. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để thuyết phục ông ấy”.

Điều này vượt quá sự mong đợi của Horner, anh mừng ra mặt. Còn tôi thì hậm hực. Ngay khi Horner vừa ra về, tôi đã chuẩn bị mắng cho Rene một trận. Nhưng cuối cùng, Rene lại dạy cho tôi một bài học quý giá.

“Em mắc kẹt với giọng hát của Horner mà không thực sự lắng nghe bài hát. Giai điệu của nó rất hay, anh thấy em có thể biến nó thành một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của em đấy”.

Một tháng sau, James Horner có mặt tại phòng thu Hit Factory ở New York với phần nhạc của ca khúc mới. Trước khi thu phần hát của mình, Horner bảo tôi ngồi xuống, kể cho tôi nghe chi tiết về nội dung bộ phim. Nó làm tôi xúc động. Tôi nghe phần nhạc của dàn nhạc và biết ngay rằng Rene nói đúng: đó quả thực là một giai điệu phi thường.

Tôi xốc lại tinh thần trong vài phút và hát My Heart Will Go On một cách trơn tru nhưng vẫn thiếu đi thứ tình cảm nồng cháy. Hôm đó tôi mới bị cảm cúm nên giọng hát nghe có vẻ không được vững chãi. Giọng hát nghe thật mong manh, may mắn thay, nó mang lại cho My Heart Will Go On một cảm giác phiêu du, bay bổng và lãng mạn. Tôi để ca từ xuất phát từ sâu bên trong mình.

Các sếp lớn của Sony - Tommy Mottola, John Doelp và Vito Luprano - đều có mặt ở đó, ngay từ lần thu âm đầu, họ đã rỉ tai nhau rằng chúng tôi sẽ có một bản hit khủng. Vài ngày sau, Horner gọi điện báo tin rằng James Cameron đã nghe bài hát và hoàn toàn bị thuyết phục. Thậm chí Cameron còn muốn khi nào đến New York sẽ cho Rene và tôi xem bộ phim trước cả lịch công chiếu.

Mọi người đều rất hài lòng với bản demo được thực hiện lần đầu tại phòng thu Hit Factory đến nỗi chúng tôi không phải quay lại phòng thu để thu âm lại My Heart Will Go On thêm lần nào nữa.

Bản demo đó được tung ra khắp thế giới và trở thành ca khúc mà tôi được biết là bán chạy nhất trong lịch sử ngành âm nhạc. Vào dịp Giáng sinh, khi bộ phim Titanic được công chiếu trên hàng nghìn rạp phim trên khắp thế giới, thì album mới của tôi, Let’s Talk About Love, cũng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng.