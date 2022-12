Đằng sau tiếng hát đầy nội lực của Celine Dion

Đằng sau thành công rực rỡ của Celine Dion là hành trình biến giấc mơ thành sự thật, cùng quá trình lao động chăm chỉ của một người phụ nữ luôn sống trọn vẹn vì tình yêu.

Nhắc đến Celine Dion, hẳn nhiều người sẽ biết cô là nghệ sĩ hát tiếng Pháp có đĩa bán chạy nhất lịch sử. Sở hữu hàng loạt bản “hit” quốc tế, các ca khúc ghi dấu ấn của Celine có lẽ là My Heart Will Go On trong bộ phim Titanic hay Pour que tu m’aimes encore. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang và sự hâm mộ của hàng triệu người, cuộc đời của diva âm nhạc này có gì đáng chú ý?

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh, bà Nguyễn Thu Trang chia sẻ những câu chuyện liên quan đến cuốn sách Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi. Ảnh: T.V.

Nữ diva để lại dấu ấn khó quên trong lòng nhiều người Việt

Trong cuốn hồi ký Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi (Ray Đoàn Huy - Ngọc Hà dịch), nữ diva này đã kể lại hành trình biến giấc mơ trở thành ca sĩ vĩ đại, cũng như những dấu ấn trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp âm nhạc của mình. Cô cũng kể lại một cách xúc động câu chuyện tình lãng mạn và niềm đam mê, niềm vui lớn nhất: cuộc hôn nhân với Rene Angelil, người quản lý đồng thời là người bạn tâm giao của cô.

Nhân dịp cuốn hồi ký ra mắt, chiều ngày 2/12, một chương trình tri ân giọng ca Celine và những người yêu âm nhạc đã được tổ chức tại một không gian ấm cúng của Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Thu Trang - Phó tổng giám đốc phụ trách Bản quyền và Xuất bản Tân Việt Books, người tổ chức mua bản quyền và xuất bản cuốn sách Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi, diễn giả chính của sự kiện - thập niên 1990 đối với những người yêu âm nhạc là giai đoạn ghi dấu ấn với ba giọng ca vàng: Whitney Houston, Mariah Carey và Celine Dion.

Nhiều thập kỷ trôi qua, những bản nhạc của họ vẫn được hàng triệu người hâm mộ và ngợi ca. Sau sự ra mắt của hai cuốn hồi ký về Whitney Houston và Mariah Carey, cuốn hồi ký của Celine Dion là sự tiếp nối hoàn hảo vẽ nên bức tranh đa màu sắc hơn về nền âm nhạc thế giới.

Là một “fan cứng” của Celine Dion, bà Thu Trang kể từ năm 12 tuổi, bà đã may mắn được nghe những ca khúc của Celine. Cứ thế theo thời gian, bà ngày càng yêu mến Celine. Gần 100 bài hát của giọng ca này đã được nghe và rồi, từ sự hâm mộ ấy, khi làm xuất bản, bà ấp ủ thực hiện cuốn sách về nữ danh ca.

Bà Thu Trang mong mỏi cuốn hồi kí sẽ là món quà tri ân đầy ý nghĩa dành tặng Celine và những người yêu âm nhạc.

Tại sự kiện, tác giả - nhà báo Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ đối với ông, Celine Dion đã để lại dấu ấn khó quên trong quãng đời sinh viên theo học tiếng Pháp tại Đại học Sư Phạm Ngoại ngữ (nay là Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội).

“Thời gian đó, tôi gặp nhiều áp lực trong việc học. Cho đến gần hết năm thứ hai đại học, tôi mới nghe nhạc quốc tế và ca sĩ đầu tiên khiến tôi thực sự yêu thích là Celine Dion với bài Pour que tu m’aimes encore - một bài hát kinh điển theo phong cách Pháp. Từ đó, tôi có động lực học tiếng Pháp hơn”, nhà báo Tuấn Anh kể.

Sách Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi. Ảnh: T.V.

Người phụ nữ sống trọn vẹn vì tình yêu

Phó tổng giám đốc phụ trách Bản quyền và Xuất bản Tân Việt Books cho biết ban đầu, khi thực hiện cuốn sách này bà nghĩ nó sẽ chỉ phù hợp với những ai yêu âm nhạc và giọng ca Celine. Nhưng sau đó, càng đọc bản thảo, bà càng nhận thấy trong đó còn chứa cả những bài học yêu thương về gia đình, hôn nhân và cách người phụ nữ vượt qua khó khăn và chăm lo trọn vẹn cho gia đình.

Trong cuốn sách Celine có nhắc về nỗi đau kinh hoàng mà cô và chồng cùng phải trải qua khi bác sĩ thông báo Rene bị ung thư đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 31 của cô (30/3/1999). Bước ngoặt đặc biệt ấy đã giúp Celine khám phá cuộc sống đời thường bên ngoài công việc biểu diễn. Cô thấu hiểu bài học từ tận sâu trái tim, dù phải đánh đổi bằng nước mắt, hy vọng và chờ mong.

Chính điều này đã khiến hai vợ chồng cô không từ bỏ việc sinh con. Trước đợt hóa trị đầu tiên của Rene, Celine đã đi tìm hiểu thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm. Và điều kỳ diệu cũng tới, họ đã hoàn thành ước mơ của mình: làm cha mẹ.

“Celine Dion luôn trân trọng từng phút giây mình đang có. Khi viết sách, cô đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Nhưng đến một ngày người đồng hành mắc ung thư, cô quyết định dừng lại sự nghiệp để ở bên cạnh anh bởi cô biết hạnh phúc có thể đến và đi bất cứ lúc nào. Điều đó cho thấy người phụ nữ này biết sống trọn vẹn cho tình yêu”, bà Thu Trang nói.

Có lẽ cũng bởi thế, tôn vinh và trân trọng tình yêu là chủ đề chính trong mọi bài hát của Celine Dion, từ những bản “hit” đình đám đến từng ca khúc nằm trong mỗi album.

Cùng Ý nghĩa của Mariah Carey, Thương nhớ Whitney, hồi ký Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi đã làm trọn vẹn hơn bộ hồi ký về các diva huyền thoại của thập niên 1990.