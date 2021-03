Celine Dion nhận bằng tiến sĩ

Nữ ca sĩ cho biết cô thấy vinh dự và hạnh phúc khi được trao bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Berklee.

Theo Independent, Celine Dion cùng những cái tên nổi trội của ngành âm nhạc là Pharrell Williams, Donald Harrison và Chad Hugo nhận bằng tiến sĩ danh dự từ ĐH Berklee, trong khi đó Chita Rivera và André Watts sẽ nhận bằng tiến sĩ về nghệ thuật.

Thông tin trên được trang cá nhân chính thức của Đại học Berklee đăng tải. Chủ nhân bản hit My Heart Will Go On cũng chia sẻ lại thông tin này.

"Tôi rất vinh dự khi được nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Berklee. Tôi rất vui khi đứng cùng hàng ngũ với những nghệ sĩ vô cùng tài năng từng nhận được tước vị này", cô viết.

Diva 53 tuổi được công nhận sau nhiều năm nỗ lực.

Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, buổi lễ vinh danh các ngôi sao chỉ được tiến hành trực tuyến. Trước lễ khai giảng (8/5) một ngày, trường sẽ tổ chức buổi hòa nhạc để tôn vinh Celine Dion và nhiều ngôi sao khác.

Celine Dion hiện tại học cách "tự lập" sau khi trải qua những mất mát. Chồng cô - Rene Angelil - qua đời năm 2016 vì ung thư. Anh trai và mẹ của diva nổi tiếng cũng đã mất.

"Tôi đã trải qua nhiều khó khăn. Tôi mất chồng, anh trai và gần đây là mẹ. Tôi đang học cách chấp nhận số phận", diva 53 tuổi nói với Independent.

"Cuộc sống mang đến những thử thách, chúng ta phải tìm cách để đi tiếp. Âm nhạc là động lực chữa lành nhiều vết thương. Các bài hát trong album mới giúp tôi tìm thấy sức mạnh và trở nên tự lập hơn", cô nói thêm.

Celine Dion cũng khẳng định cô dần nhận ra trách nhiệm to lớn với các con, hiểu được nhiều thứ sau khi mất mát nhiều thứ, trải qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn.