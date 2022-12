Celine Dion mắc bệnh hiếm gặp không thể chữa khỏi

Giọng ca huyền thoại của "My Heart Will Go On" cho biết cô phải hoãn tất cả show diễn do mắc bệnh hiếm gặp.

Celine Dion mắc hội chứng người cứng (SPS). Ngày 7/12, Celine Dion đăng video chia sẻ tình hình sức khỏe bất ổn khiến cô phải hoãn nhiều show diễn quan trọng. Diva cho biết cô được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (SPS) - dạng rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp - ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Cố kìm nước mắt khi nói căn bệnh không thể chữa khỏi, ca sĩ My Heart Will Go On kể: "SPS gây ra tất cả cơn co thắt cho tôi. Những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi gây khó khăn cho tôi khi đi đứng và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách tôi đã quen thuộc". Dù bất lực, Dion vẫn chọn cách đối diện thay vì trốn tránh. Cô cảm thấy khó khăn trước thách thức lớn về sức khỏe cũng nhưng những vấn đề khác đang diễn ra. Các show diễn của Celine Dion vào năm 2023 và 2024 phải hoãn lại. Ảnh: Fox News. Ngoài video tiếng Anh, bà mẹ 3 con đăng tải đoạn clip bằng tiếng Pháp để giải thích với người hâm mộ cô sẽ tập trung trị bệnh. Do đó, nữ ca sĩ buộc phải hoãn chuyến lưu diễn châu Âu. "Tôi rất đau lòng khi phải thông báo chuyến lưu diễn ở châu Âu không thể bắt đầu vào tháng 2 như dự kiến. Một đội ngũ bác sĩ tuyệt vời đang giúp tôi phục hồi. Những đứa con yêu quý và người thân luôn bên cạnh hỗ trợ, cho tôi niềm tin và hy vọng", danh ca bày tỏ thêm. Theo Fox News, hội chứng người cứng (SPS) lần đầu tiên được Moersch-Woltman mô tả đầy đủ vào năm 1956, do đó còn được gọi là hội chứng Moersch-Woltman. Bệnh này chỉ xảy ra với tỷ lệ 1:1.000.000, trong đó số người mắc ở nữ nhiều gấp 2 lần nam. Những người mắc SPS sẽ bị co cứng các cơ trục thân mình như các cơ lưng, cơ bụng, dần dần sẽ dẫn tới cứng 2 chân và các cơ khác của cơ thể như cơ hô hấp, cơ mặt. Đầu năm nay, Celine Dionphải hủy tất cả show còn lại ở Bắc Mỹ trong khuôn khổ Courage World Tour vì "vấn đề sức khỏe". Khi đó, người đại diện của cô không nói rõ nữ ca sĩ bị bệnh gì. Tạm xa ánh đèn sân khấu, Dion tâm sự cô nhớ cảm giác biểu diễn trước hàng nghìn người bằng 100% sức lực. Diva hứa sẽ trở lại với tinh thần phấn chấn và sức khỏe tốt hơn.