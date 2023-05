Celine Dion hủy tour diễn vì chứng bệnh hiếm gặp

Celine Dion thông báo chính thức hủy toàn bộ tour diễn “Courage” tới hết năm 2024 do vấn đề về sức khỏe.

Celine Dion hủy tour diễn đến hết năm 2024. Ảnh: Clevver News.

Ngày 26/5, Variety đưa tin giọng ca My Heart Will Go On khép lại chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage trong sự tiếc nuối. Trong bài viết được Celine Dion đăng tải, toàn bộ lịch trình biểu diễn tới năm 2024 phải hủy bỏ do tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ không được đảm bảo.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến khán giả thất vọng một lần nữa. Tôi đã cố gắng rất nhiều để hồi phục sức khỏe của mình. Tuy nhiên, việc lưu diễn vẫn khó khăn ngay cả khi thể trạng đạt 100%. Thật không công bằng với người hâm mộ khi tôi tiếp tục hoãn tour diễn", Celine Dion viết.

Cô tiếp tục: "Việc này khiến tôi cảm thấy đau lòng, song việc hủy tất cả buổi diễn cho đến khi tôi thực sự sẵn sàng trở lại sân khấu là điều tốt nhất. Tôi muốn các bạn biết rằng tôi sẽ không bỏ cuộc và rất nóng lòng được trở lại".

Theo CNN, Celine Dion đã hoãn một vài buổi biểu diễn hồi tháng 12/2022 đồng thời tiết lộ được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (SPS). Nữ ca sĩ chia sẻ đây là căn bệnh hiếm gặp chỉ 1/1 triệu người mắc phải.

Celine Dion bày tỏ sự tiếc nuối khi phải hủy chuyến lưu diễn Courage. Ảnh: Hollywood Reporter.

“Tôi vẫn đang tìm hiểu về hội chứng hiếm gặp này, nhưng đây là nguyên nhân gây ra những cơn co thắt mà tôi gặp phải. Thật không may, điều này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Đôi khi gây khó khăn trong việc di chuyển và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách quen thuộc", Celine Dion chia sẻ.

Theo NINDS, căn bệnh là một hội chứng hiếm gặp, gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt là não và tủy sống. Các triệu chứng bao gồm cứng cơ hoặc co thắt tại một số vùng hoặc toàn bộ cơ thể. Bên cạnh đó, hội chứng khiến cơ bắp to ra và gây khó khăn trong việc đi lại. Hiện, căn bệnh không có thuốc điều trị.

Trước đó, Celine Dion đã hoàn thành 52 ngày cho chuyến lưu diễn Courage từ tháng 9/2019 sau đó bị hoãn do đại dịch. Các chuyến lưu diễn ở Anh và một số nước châu Âu bị hoãn lần thứ ba đến tháng 2 vừa qua, trong khi chuyến lưu diễn tại Mỹ bị cắt ngắn.