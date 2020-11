Celine Dion bị yêu cầu bồi thường 13 triệu USD

"Tôi không phủ nhận công sức của Prinz nhưng số tiền này nhiều hơn những gì ông ấy xứng đáng được nhận", nữ ca sĩ quả quyết.

Bill Board đưa tin Celine Dion bị yêu cầu trả 13 triệu USD cho người quản lý cũ là Rob Prinz.

Celine Dion và luật sư của cô cho biết họ sẽ kiện ra tòa sau khi Ủy ban Lao động California yêu cầu nữ ca sĩ trả tiền cho Rob Prinz.

Theo đó, Prinz ký hợp đồng làm người quản lý cho Celine Dion từ năm 1989. Dựa vào các điều khoản, Rob Prinz được nhận từ 1,5 đến 3% tiền hoa hồng từ những hợp đồng của nữ ca sĩ. Celine Dion và Prinz thỏa thuận điều này vào năm 2016, trước khi chồng của diva qua đời.

Mâu thuẫn giữa hai bên bắt đầu khi nữ ca sĩ ký hợp đồng với công ty AEG vào năm 2017. Theo thỏa thuận giữa Celine Dion và AEG, nữ ca sĩ có thể thu về 489 triệu USD bao gồm các đêm nhạc được tổ chức đều đặn từ năm 2017 tới năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc Rob Prinz sẽ nhận được 13 triệu USD , số tiền được trả dần từ nay tới năm 2026.

Tuy nhiên, nữ diva cho rằng Prinz không xứng đáng nhận được hoa hồng lớn như vậy so với những gì ông bỏ ra.

"Tôi không phủ nhận công sức của Prinz nhưng số tiền này nhiều hơn những gì ông ấy xứng đáng được nhận", cô nói.

Trước đó, tháng 2/2019, nữ ca sĩ sinh năm 1968 sa thải người quản lý do tranh chấp liên quan đến khoản tiền hoa hồng. Prinz sau đó đã đệ đơn lên Ủy ban Lao động California - cơ quan nhà nước giải quyết các tranh chấp về việc làm, nơi được chỉ định để giải quyết các tranh chấp giữa nghệ sĩ và người quản lý, người đại diện.