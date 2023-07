CĐV viết di chúc để lại tài sản cho Neymar

"Tôi yêu mến Neymar và rất đồng cảm với anh ấy. Tôi cũng từng phải chịu đựng sự phỉ báng. Tôi và bố cũng có một mối quan hệ rất đẹp tương tự tình cảm giữa Neymar và bố anh ấy. Hiện tại, sức khỏe của tôi không tốt. Tôi không thấy ai phù hợp để giao tài sản của mình. Tôi không muốn chính phủ hay họ hàng không thân thiết lấy đi những gì tôi sở hữu", CĐV này chia sẻ về quyết định giao tài sản cho Neymar sau khi qua đời.

Bản di chúc của CĐV xuất hiện trên mạng xã hội cách đây ít ngày và tạo ra làn sóng tranh cãi. Chủ nhân của bản di chúc cho biết đã nỗ lực chuyển tài sản cho Neymar trong quá khứ nhưng bất thành. Bản di chúc hiện tại được ký ở một văn phòng công chứng tại Porto Alegre, Brazil.

"Tôi biết rằng sâu trong thâm tâm, Neymar không phải một người tham lam. Đó là tính cách hiếm thấy ở thời đại ngày nay", CĐV này chia sẻ thêm.

Forbes thống kê Neymar kiếm được 85 triệu USD mỗi năm, nằm trong số những cầu thủ có mức thu nhập cao nhất thế giới. Khối tài sản của chân sút người Brazil được cho là vào khoảng 220 triệu USD . Con số này tăng đáng kể so với thời điểm năm 2022 ( 184 triệu USD ). Forbes hay Bloomberg đều thừa nhận Neymar là cầu thủ có thu nhập tốt nhất Brazil hiện tại.

Neymar có 124 lần khoác áo tuyển quốc gia từ năm 2010 và ghi 77 bàn, dẫn đầu danh sách những chân sút hay nhất lịch sử tuyển Brazil. Anh có thành tích ngang ngửa Pele và vượt mặt nhiều huyền thoại như Ronaldo (62 bàn), Romario (55) hay Zico (48).

