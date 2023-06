CĐV nổi tiếng nhất World Cup 2022 được gặp Messi

Sau thất bại gây sốc của Argentina trước Saudi Arabia ở vòng bảng World Cup 2022, CĐV vẫn chưa quên hình ảnh một thanh niên với biểu cảm hài hước luôn miệng hỏi: "Messi đâu rồi?".

Sau khoảnh khắc này, chàng trai này nổi tiếng toàn thế giới với biệt danh "CĐV hài hước nhất World Cup 2022", thậm chí anh còn được gặp và bắt tay Lionel Messi khi siêu sao người Argentina đến Saudi Arabia cách đây không lâu.

Trong bài phỏng vấn vào cuối năm ngoái, chàng thanh niên người Saudi Arabia cho biết anh tự hào khi đã tạo ra một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tại World Cup đồng thời tuyên bố cổ vũ Argentina.

"Sau khi Saudi Arabia bị loại thì tôi chuyển sang ủng hộ Argentina. Tôi xin hứa nếu Argentina vào chung kết, tôi sẽ cổ vũ hết mình", CĐV hài hước này cho biết.

Sắp tới, CĐV Saudi Arabia còn có cơ hội tận mắt chứng kiến Messi thi đấu hàng tuần. Với sự hậu thuẫn từ Chính phủ, Al Hilal đang đàm phán để đưa nhà ĐKVĐ World Cup đến Saudi Pro League với mức lương lên đến 1 tỷ euro trong hai năm.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019