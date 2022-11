CĐV Nhật Bản 'cảm ơn sếp đã cho nghỉ 2 tuần' khi đi xem World Cup

Tài khoản Twitter chính thức của FIFA World Cup đã đăng bức ảnh CĐV Nhật Bản và nhận được hơn 141.000 lượt thích

CĐV Nhật Bản cảm ơn sếp vì cho anh nghỉ làm đi xem World Cup 2022. Ảnh: FIFA World Cup.

Bức ảnh chụp một CĐV Nhật Bản tại Sân vận động Quốc tế Khalifa ở Qatar, ngay trước trận vòng bảng giữa tuyển Nhật Bản và Đức, đang được chia sẻ khắp mạng xã hội, theo Mothership.

Trong bức ảnh, người đàn ông mỉm cười khi giơ cao lá cờ Nhật Bản và một tấm biển có nội dung: "Dear My BOSS. Thank you For My 2 week OFF" (Tạm dịch: Kính gửi sếp, cảm ơn vì đã cho tôi nghỉ làm 2 tuần).

Hình ảnh viral này đã được FIFA World Cup chia sẻ lên Twitter với chú thích: "Điều này dành cho tất cả những người sếp". Dòng tweet đã được đăng lại 23.000 lần và thu hút hơn 141.000 lượt thích.

NTT East, nhà cung cấp dịch vụ Internet cáp quang ở Nhật Bản, cũng đăng lại bức ảnh với chú thích: "Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của bạn và World Cup! Từ ông chủ của bạn".

Nhật Bản giành chiến thắng trước tuyển Đức hôm 23/11. Ảnh: Reuters.

Hai tuần nghỉ phép của fan bóng đá Nhật Bản trở nên ý nghĩa hơn khi "Samurai xanh" tạo ra cơn địa chấn trong làng bóng đá thế giới bằng chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Đức, hôm 23/11.

Đây là lần đầu tiên tuyển Nhật Bản đánh bại Đức, đội tuyển 4 lần vô địch World Cup.

Ngày 27/11, Nhật Bản đối đầu với Costa Rica trong trận đấu tiếp theo ở vòng bảng. Thầy trò HLV Moriyasu Hajime đang khao khát một chiến thắng để có cơ hội giành vé sớm vào vòng 1/8.