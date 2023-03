CĐV ngao ngán với Weghorst

Một cổ động viên Hà Lan phải thốt lên sau trận đấu với Gibraltar: "Ake lập cú đúp cho đội, trong khi Weghorst là tiền đạo". Người khác nói thêm: "Nathan Ake ở trong vòng cấm khoảng 5 phút và cậu ấy chơi tiền đạo tốt hơn Weghorst". Một CĐV khác châm biếm: "Số lần giải vây cho khung thành Gibraltar của Weghorst còn nhiều hơn số lần anh sút trúng đích".

Trang thống kê Sofascore, Weghorst tung ra tới 9 pha dứt điểm hướng về phía khung thành Gibraltar, tuy nhiên, không thu về bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào, dẫu cho chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Weghorst chạm mốc 2.05. Tiền đạo của Man Utd cũng bỏ lỡ tới 3 tình huống cơ hội ăn bàn rõ rệt. Đây là nguyên nhân khiến một CĐV Hà Lan phải cảm thán: "Làm cách nào mà chúng ta đi từ (Johan) Cruyff, (Marco) van Basten và (Ruud) Van Nisterlooy xuống còn Weghorst, tôi không thể nào hiểu được".

Đội tuyển Hà Lan thể hiện sự áp đảo trước đội bóng tý hon Gibraltar. Họ chiếm 87% thời lượng kiểm soát bóng, có 19 tình huống đá phạt góc và thực hiện 62 quả tạt. Mặt khác, các học trò của ông Ronald Koeman tung tới 51 pha dứt điểm, 12 trong đó đi trúng đích, nhưng chỉ có được 3 bàn thắng. Đáng nói, họ được chơi hơn người từ đầu hiệp hai, sau tấm thẻ đỏ của Liam Walker.

Ở kỳ chuyển nhượng tháng 1, Weghorst đầu quân cho Man Utd theo dạng cho mượn. Đến nay, tiền đạo người Hà Lan mới ghi được 2 bàn cho "Quỷ đỏ". Một đến từ trận thắng 4-1 trước Real Betis ở Europa League, một bàn khác được ghi vào lưới Nottingham Forest ở Carabao Cup.

Thống kê nghèo nàn ấy khiến Weghorst nhận phải chỉ trích từ cựu danh thủ Paul Scholes. "Cậu ấy chỉ xứng đáng chơi ở những đội bóng yếu. MU cần một người biết ghi bàn trong khi cậu ấy chỉ giỏi phòng ngự", Scholes cho biết.

