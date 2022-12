CĐV Brazil phản ứng khi Ronaldinho vỗ tay khen tuyển Argentina

Phút 39, Julian Alvarez đột phá dũng mãnh trong vòng vây của 3 hậu vệ Croatia, trước khi dứt điểm từ cự ly gần, đánh bại nốt thủ môn Livakovic, nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina.

Sau khoảnh khắc tỏa sáng của tiền đạo trẻ đang khoác áo Man City, máy quay chiếu lên khu vực khán đài VIP của sân Lusail. Tại đây, huyền thoại Ronaldinho đang dành cho Alvarez những tràng pháo tay.

Trên mạng xã hội, nhiều fan Brazil chỉ trích Ro "vẩu" vì hành động khen ngợi cầu thủ của kình địch Argentina. "Không thể chấp nhận hành động này", CĐV Abhi cho biết. "Một kỳ World Cup tệ hại của người Brazil", tài khoản Nino bình luận.

Trong khi đó, một số người lại lên tiếng bênh vực Ronaldinho. "Anh ấy thưởng thức trận đấu với tư cách của một người hâm mộ, điều đó chẳng có gì là sai", một CĐV cho biết. Đồng quan điểm, người dùng waleed nói: "Đừng lấy Ronaldinho để bao biện cho thất bại".

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 chưa phải là dấu ấn cuối của Alvarez. Sang hiệp hai, cầu thủ 22 tuổi còn ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho Argentina sau đường kiến tạo của đội trưởng Messi.

Theo Opta, Alvarez (22 tuổi, 316 ngày) là cầu thủ trẻ tiếp theo lập cú đúp tại vòng bán kết World Cup, sau những gì Pele làm được tại giải đấu năm 1958. Khi đó, Vua bóng đá mới 17 tuổi, 249 ngày.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019