CĐV Arsenal chia buồn với Ronaldo

Cristiano Ronaldo nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cổ động viên Arsenal khi anh trở lại thi đấu cho Man Utd sau cú sốc mất con.

Tối 23/4 (giờ Hà Nội), Man Utd đến làm khách trên sân Emirates của Arsenal tại vòng 34 Premier League. Siêu sao Bồ Đào Nha đá chính ngay khi trở lại thi đấu sau sự cố mất con.

Tiền đạo 37 tuổi nhận sự cổ vũ của người hâm mộ "Pháo thủ" khi bước ra từ đường hầm để khởi động trước trận. Những tràng vỗ tay của khán giả là lời động viên với Ronaldo. Một số người hâm mộ còn cầm biểu ngữ với nội dung "Ronaldo, xin chia buồn vì sự mất mát của bạn" kèm theo một trái tim.

Tới phút thứ 7 của trận đấu, cổ động viên trên sân Emirates đồng loạt vỗ tay để san sẻ nỗi đau với Ronaldo.

Cổ động viên trên sân Emirates chia buồn với Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Hôm 18/4, Ronaldo chịu cú sốc lớn khi bé trai trong thai đôi của Georgina Rodriguez qua đời. "Tôi rất buồn khi phải thông báo rằng con trai của chúng tôi qua đời. Đây là nỗi đau lớn nhất đối với những người làm bố mẹ. Chỉ có sự chào đời của bé gái mới giúp chúng tôi có thêm sức mạnh để vượt qua thời khắc khó khăn này, cùng một chút hy vọng và niềm hạnh phúc", Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân.

Hôm 20/4, các cổ động viên của Liverpool đã chia buồn với Ronaldo trong trận đấu bù vòng 30, khi đồng loạt vỗ tay ở phút thứ 7 và hát vang bài "You're never walk alone", dù Ronaldo vắng mặt trận đó. Sau trận, Ronaldo đã gửi lời cảm ơn đến cổ động viên "The Kop" bằng một đoạn video trên trang cá nhân.

Trước trận Arsenal gặp Man Utd, HLV Mikel Arteta đã ca ngợi các cổ động viên Liverpool vì cử chỉ "đặc biệt" dành cho Ronaldo. Ông rất vui khi cổ động viên thể hiện sự chuyên nghiệp, gạt bỏ câu chuyện đối thủ sang một bên.

"Pháo thủ" khởi đầu ấn tượng với hai bàn thắng của Nuno Tavares và Bukayo Saka. Ronaldo rút ngắn cách biệt với pha lập công ở phút 34.