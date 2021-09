CDC: Mỹ là một trong những nơi du lịch rủi ro nhất trong dịch Covid-19

Sự do dự trong việc tiêm chủng khiến Mỹ có nguy cơ với du khách dù có lượng vaccine dồi dào và người dân dễ dàng tiếp cận chúng.

Bản đồ đánh giá mức rủi ro Covid-19 trên toàn cầu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố vào tuần trước cho thấy xứ cờ hoa là một trong những nơi nguy hiểm nhất để ghé thăm giữa đại dịch.

Mỗi quốc gia, khu vực sẽ được xếp hạng dựa theo 4 mức độ: nguy cơ thấp (vàng), trung bình (cam), cao (đỏ) và rất cao (đỏ sẫm). CDC đưa ra kết quả bằng cách tính toán tỷ lệ lây nhiễm và số ca mắc mới trong 28 ngày qua, theo New York Post.

Mỹ nằm ở cấp độ 4 (nhóm rất cao) vì biến thể Delta liên tục “càn quét” quốc gia này. Tuy nhiên, tùy tình hình mà các khu vực sẽ có mức thu nhập, số liều vaccine và hệ thống y tế công cộng khác nhau.

Chẳng hạn, Somalia cũng ở cấp độ 4 nhưng chỉ 0,7% tổng dân số được tiêm chủng đầy đủ. So với Mỹ, con số này là khoảng 53,6%, theo công ty theo dõi vaccine toàn cầu Our World in Data.

Bản đồ đánh giá nguy cơ của Covid-19 với 4 mức độ. Ảnh: CDC.

“Nếu nhìn vào các quốc gia cùng ở mức 4, bạn sẽ thấy rất nhiều khu vực tại Tây Âu, Nam Mỹ, châu Phi. Không chỉ các nước có thu nhập cao mà những nơi ở mức thấp hơn đều cần phải giải quyết bài toán phức tạp này. Bản đồ cho chúng tôi biết rằng có nhiều yếu tố dẫn đến sự lây lan virus bao gồm hành vi, các biến thể, mật độ dân số và những vấn đề khác”, Tiến sĩ Isaac Weisfuse, nhà dịch tễ học y tế từ Đại học Cornell, nhận định.

Ông Weisfuse lưu ý một số quốc gia ở mức rủi ro thấp có thể xét nghiệm ít hơn và CDC chỉ tính dựa trên dữ liệu có sẵn.

Sự do dự trong việc tiêm chủng khiến Mỹ nằm ở cấp độ 4 dù xứ cờ hoa có liều lượng vaccine phong phú và người dân dễ dàng tiếp cận chúng.

“Mọi người tin rằng sự chần chừ về vaccine chỉ xảy ra ở các quốc gia có nguồn tài nguyên dồi dào nhưng nó vẫn tồn tại ở những nơi khác, ví dụ Cộng hòa Dân chủ Congo và Iran”, Tiến sĩ Wafaa El-Sadr, giáo sư dịch tễ học và y học tại Trường Y tế Công cộng Columbia Mailman, giải thích.

Các chuyên gia y tế cho rằng Mỹ phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Ảnh: Los Angeles Times.

Thế nhưng, việc phân phối vaccine vẫn là một vấn đề nan giải, đặc biệt ở nơi cận Sahara, châu Phi.

“Những loại vaccine này có thể thay đổi cuộc chơi, chúng là con đường để loại bỏ dịch bệnh ở Mỹ và trên toàn thế giới. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta phải tạo ra đủ vaccine và làm rất nhiều việc để thu hẹp khoảng cách. Chúng tôi đang cố gắng để mọi người đi tiêm chủng càng sớm càng tốt”, bà El-Sadr nói.