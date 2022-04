Cây xanh bật gốc đè lên ôtô, xe máy ở Quảng Trị

Đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, ôtô và xe máy của người dân bất ngờ bị gốc cây cổ thụ bật gốc, đè lên.

Khoảng 10h30 ngày 1/4, một cây cổ thụ ở tuyến đường Trần Hưng Đạo (thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) bị bật gốc, đè trúng ôtô và xe máy đang lưu thông.

Tại hiện trường, cây phượng nằm chắn ngang đường lộ ra phần rễ. Sự việc không có thiệt hại về người nhưng 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Cây xanh đổ đè lên ôtô. Ảnh: H.D.

Mưa lớn liên tục ở vùng núi Quảng Trị khiến tuyến quốc lộ 9 qua địa phận huyện Đakrông xảy ra sạt lở làm ách tắc giao thông. Theo đó, đất đá ở mái ta luy dương đổ sạt xuống chắn ngang nửa mặt đường khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Phát hiện sự việc, đơn vị thi công đã nhanh chóng bố trí nhân lực, máy móc đến hiện trường để thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường cho phương tiện lưu thông.

Tuyến quốc lộ 9 qua huyện Đakrông bị sạt lở. Ảnh: Đ.H.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, địa phương đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm. Riêng phía nam có mưa to, nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm.

Đơn vị này đã gửi văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, gió mạnh, lốc, sét, mưa đá, lũ, sạt lở đất.

Các địa phương đã triển khai cắt cử lực lượng trực canh, đặt barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn đang ngập và có nguy cơ ngập, nước chảy xiết, sẵn sàng sơ tán hơn 15.000 người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ lụt.