Cây mai hơn 100 tuổi ở Bình Định được rao bán 5 tỷ đồng

Lễ hội mai vàng An Nhơn lần I với chủ đề “Khát vọng tỏa sáng” diễn ra từ ngày 9 /1 đến 11/1 tại Quảng trường Trung tâm thị xã An Nhơn (Bình Định). Các nghệ nhân mang đến trưng bày ở lễ hội này khoảng 190 cây mai vàng cổ thụ tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn.