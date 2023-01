Cây 'lão' mai giá 4 tỷ, chậu tùng ta trăm triệu đồng ở chợ hoa xuân

Các loại cây kiểng với giá từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng đang được bày bán ở một số chợ hoa xuân tại TP.HCM, tuy nhiên sức mua chưa có dấu hiệu tích cực.

Chậu mai khủng 4 tỷ đang được rao bán tại chợ hoa Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Liên Phạm.

Những ngày qua, chậu mai "khủng" của anh Phúc Gia (Trà Vinh) được chào bán với giá 4 tỷ đồng thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng đến tham quan hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM).

Được biết, đây là cây mai vàng thuộc hàng "lão" với tuổi đời khoảng 50 năm, hoa 5 cánh. Ngoài cây mai này, chủ vườn còn có hàng chục cây mai khác tại hội hoa xuân với giá từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng.

Chậu kiểng vài trăm triệu đồng chưa có khách chốt

Không có mức giá lên đến hàng tỷ đồng như cây mai, nhưng một số loại kiểng khác cũng được chào bán vài trăm triệu đồng. Trong số đó có một chậu tùng ta Việt Nam đang được nhà vườn Út Kiểng rao bán với giá 350 triệu đồng.

"Cây này tôi mua lại cách đây hơn 10 năm, lúc đó cây còn cao nhồng, sau đó tôi bắt đầu cắt trụi và nuôi từng cành một mới có được hình dạng như ngày hôm nay", anh Long - chủ nhà vườn nói với Zing.

Chậu kiểng tùng ta Việt Nam đang chào giá 350 triệu đồng. Ảnh: Liên Phạm.

Theo anh Long, đây đã là mức giá chia sẻ với nhiều người yêu cây muốn sở hữu nó. "Tôi không phải sống vì buôn bán cây kiểng nên bán được hay không cũng không thành vấn đề, nếu có giảm thì cũng chỉ trên dưới 1.000 USD ", anh nói thêm.

Người này cho biết tại vườn mình ở Cai Lậy và An Giang còn có vài chục cây to hơn và khoảng 1.000 cây còn gốc to chưa làm lại. Riêng tại chợ xuân Phú Mỹ Hưng vào Tết này, anh còn có cặp tùng ta Việt Nam khác với giá 400 triệu đồng/cặp.

Trong khi đó, anh Thông, một người bán khác, lại bày bán tùng kim cương với kích thước nhỏ hơn, có giá 90-100 triệu đồng/chậu.

Bên cạnh tùng, hoa giấy kiểng cũng được các nhà vườn Bến Tre chở lên TP.HCM với số lượng lớn. Chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng đang có khoảng chục cây kiểng giấy với mức giá rao bán 100-150 triệu đồng. Tuy nhiên, tình cảnh chung của những chậu kiểng đắt tiền này là vắng bóng giao dịch.

Những chậu cây kiểng có giá từ chục triệu đến trăm triệu. Ảnh: Liên Phạm.

Chị Tuyết trưng bày một cây kiểng giấy với giá 120 triệu đồng, đến nay vẫn chưa bán được dù có nhiều người hỏi. "Cũng có khách đã nhờ giữ cây, nhưng khi bảo đem tiền cọc tới thì 3 hôm nay vẫn chưa thấy hồi âm, giờ ai mua được thì bán chứ không nhận giữ hàng nữa", cô nói.

Hoa bình dân cũng ế khách

Thực tế, không chỉ các cây lớn, những cây kiểng loại nhỏ cũng vắng khách mua. Tại vườn của chị Tuyết, các chậu hoa giấy có mức giá 1-6 triệu đồng. Dù chỉ đem lên bán khoảng 200 cây, gần một tuần nay, chị mới bán được vài cây, trong khi các năm trước tầm 26 Tết đã bán hơn 50% lượng hàng.

Còn tại chợ hoa mới Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức, TP.HCM), anh Trương Văn Nhi vận chuyển khoảng 400 chậu bông giấy nhiều kích cỡ từ Bến Tre, nhưng lượng khách mua rất chậm.

Với chậu hoa giấy giá từ 600.000 đến 1 triệu đồng, anh đã bán hơn 50% số lượng. Nhưng loại chậu giá 200.000-500.000 đồng mới bán được vài cây, dưới 20% lượng hàng chở lên.

"Mấy ngày nay khách tham quan nhiều nhưng ít người mua. Có thể tâm lý người ta cũng sợ mua sớm phải chăm sóc, mua lầm cây hoặc chưa biết giá thị trường nên họ đang đi nhiều nơi để tham khảo. Tôi nghĩ đến tầm 28 Tết lượng khách sẽ nhiều hơn", anh nói.

Thị trường hoa Tết tại TP.HCM vẫn vắng vẻ dùng đã tới 26 Tết Nguyên đán. Ảnh: Liên Phạm.

Theo ghi nhận của Zing, giá chậu hoa giấy trên thị trường rất đa dạng, dao động chủ yếu từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Mức giá này được hầu hết nhà vườn nhận định là giảm 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Mấy năm gần đây ở Bến Tre trồng hoa giấy rất nhiều, một phần vì dễ trồng với vốn ít và bán khá chạy. Năm nay tình hình kinh tế khó khăn, lượng cung ngày càng nhiều nên giá buộc phải giảm", anh Nhi nói.

Trong khi đó, các mặt hàng như cúc vạn thọ, cúc mâm xôi... lại có giá cao hơn năm trước do thời tiết bất thường, người dân bị giảm sản lượng, có những nơi lượng hoa hư hết khoảng 70%.

Dù vắng khách, nhiều thương lái và nhà vườn vẫn hy vọng về thị trường hoa Tết năm nay. "Tôi nghĩ có thể sẽ bán hết vì năm nào đi sớm trễ gì cũng hết, nhưng có thể năm nay sẽ hơi chậm chút do Tết Âm lịch và Tết Dương lịch gần nhau, người dân vẫn chưa được nghỉ Tết nhiều. Theo tôi bán chạy hay không phải 28 Tết mới biết được", chị Tuyết chia sẻ.