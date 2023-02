Cay đắng khi bị đuổi việc dù coi công ty 'như gia đình'

Khi hàng chục nghìn công việc bị cắt giảm ở hàng loạt công ty như Google, Amazon, Microsoft, những nhân viên bị sa thải đã mô tả cảm giác tổn thương khi bị cho nghỉ việc theo cách thô bạo. Một số nhà lãnh đạo than thở khi mất đi những nhân viên mà họ coi như gia đình .

Tuy nhiên, các chuyên gia nói với Insider rằng việc thúc đẩy quan điểm coi nơi làm việc như gia đình có thể độc hại, có khả năng dẫn đến cảm giác bị phản bội như cách nhiều nhân sự đang mô tả sau khi bị đuổi việc.

Sylvia Bonilla Zizumbo, một huấn luyện viên sự nghiệp và lãnh đạo, người có 17 năm làm việc tại Google trước khi thành lập công ty riêng của mình cách đây 3 năm, cho biết: “Việc sa thải theo cách đó không chỉ mang lại cảm giác phi cá nhân mà còn có thể khiến mọi người cảm thấy mất nhân tính. Nó là một đòn giáng mạnh đối với những người bị đuổi, và gửi đi thông điệp không tốt với người ở lại”.

Rõ ràng, có những ưu điểm khi đối xử với đồng nghiệp như gia đình: nó có thể mở đường cho việc xây dựng các mối quan hệ lâu dài và cho phép bạn cảm thấy mình là một phần của cộng đồng.

“Nhưng đôi lúc, khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quảng bá câu chuyện về gia đình nhưng hành động của họ không phù hợp, điều đó như việc thao túng - một phương tiện khuyến khích người lao động hy sinh vì ‘gia đình’”, 2 nhà báo Charlie Warzel và Anne Helen Petersen đã viết trong cuốn sách năm 2021 của họ, có tên "Out of Office” (Ra khỏi văn phòng).

“Bạn đã có một gia đình, dù có chọn nó hay không. Và khi một công ty sử dụng lời hoa mỹ đó, họ đang định hình lại mối quan hệ giao dịch thành mối liên hệ tình cảm”, cuốn sách viết.

Họ nói thêm rằng gia đình văn phòng "hoạt động như một phương tiện để đánh lạc hướng, buộc người lao động bỏ qua sự bóc lột của chính người chủ".

"Đó là một phương tiện tinh tế để ngăn cản các yêu cầu tăng lương và nghỉ phép, bác bỏ những lời phàn nàn về hành vi của đồng nghiệp và làm chệch hướng hành vi sai trái của cấp quản lý. Nó làm tiêu tan những nỗ lực tốt nhất để tạo ra ranh giới”.

Theo Bonilla, có 4 bước bạn nên thực hiện để không rơi vào vòng xoáy độc hại khi coi công ty là gia đình.

Có sự khác biệt giữa việc cố gắng hết mức trong công việc, thử thách bản thân và trở thành những người chơi tuyệt vời với chuyện coi công việc là toàn bộ cuộc sống của chúng ta.

Theo Bonilla, để thoát ra khỏi thứ động lực không lành mạnh, điều quan trọng là phải gỡ rối khi công việc kết thúc và chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu.

Công việc không phải thứ nói lên chúng ta là ai, nó không phải danh tính của một người. "Nhận ra điều này và tách biệt hai điều này thực sự quan trọng”, cô nói.

Không có giải pháp chung cho tất cả. Đối với một số người, như người sáng lập Amazon Jeff Bezos, việc cố gắng phân bổ đồng đều giữa công việc và cuộc sống cá nhân là không hiệu quả. Thay vào đó , ông thích sự hòa nhập giữa công việc và cuộc sống.

Nhìn chung, sự cân bằng này là ưu tiên những người ta quan tâm, sở thích hoặc mối quan tâm mang lại niềm vui cho chúng ta. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là không nên trì hoãn những thứ như kỳ nghỉ hoặc thậm chí là cuộc hẹn tư vấn với bác sĩ.

Đối với nhiều người, thật khó để tưởng tượng việc tăng thêm một nhiệm vụ khác lên trên những thứ họ đã phải làm. Nhưng Bonilla Zizumbo nói rằng việc tiếp tục học hỏi và phát triển là rất quan trọng, và thường bị bỏ qua.

Dành thời gian để học hỏi và tiếp thu các kỹ năng mới sẽ làm tăng giá trị của bạn với tư cách là một nhân viên, cũng như khả năng quảng cáo bản thân.

Bonilla khuyên mọi người nên tự đặt cho mình một số câu hỏi: Bạn quan tâm đến những lĩnh vực nào khác? Bạn đang tò mò về những gì? Bạn có thể tận dụng những gì? Điều gì phù hợp với giá trị của bạn?

Đối với một số người, điều này có thể là phát triển một công việc phụ. Bonilla Zizumbo đã dành gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ trước khi quyết định thành lập công việc kinh doanh huấn luyện nghề nghiệp, và ban đầu nó chỉ là một nghề phụ.

Cô ấy nói đây không phải là thứ bạn có thể giúp kiếm tiền ngay lập tức. Khởi đầu đôi khi chỉ là giúp thêm một dự án trong chính công ty của bạn hoặc làm tình nguyện viên trong lĩnh vực mình quan tâm.

Hãy nuôi dưỡng những sở thích mới và xây dựng điều gì đó cho chính bản thân, thứ có khả năng hỗ trợ trong tương lai nếu bạn đang phân vân giữa các công việc.

Kết nối mạng lưới nghề nghiệp là thứ có thể bị bỏ qua khi chúng ta làm việc cả đời.

“Chúng ta tự mãn và không làm đủ để nuôi dưỡng các mối quan hệ đang có cũng như xây dựng những mối quan hệ mới”, Bonilla.

Hơn nữa, những mối quan hệ nghề nghiệp sẽ trở nên quan trọng trong trường hợp bạn bị sa thải hoặc thay đổi công việc khác. Một mạng lưới chuyên nghiệp rộng lớn có thể mang lại cảm giác hòa nhập và cũng có thể giúp bạn tìm kiếm những vai trò mới ở nơi khác.

