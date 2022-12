Cầu vượt bằng thép đầu tiên tại Bình Dương chuẩn bị thông xe

Cầu vượt thép ngã tư 550 được khởi công vào tháng 1/2022, có tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng , do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại điểm giao giữa đường ĐT 743 và đường ĐT 743B thuộc địa bàn TP Thuận An và TP Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương.