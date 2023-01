'Cậu út nhà tài phiệt' là phim có đoạn kết tệ nhất

Họ chỉ trích kết phim khác xa nguyên tác. Vì phim chỉ dài 16 tập nên cách giải quyết vấn đề có phần qua loa, áp đặt, nhiều tình tiết chưa thỏa đáng. Cái chết đột ngột của nhân vật chính Jin Do Joon cũng là lý do khiến khán giả thất vọng về bộ phim. Ảnh: Hancinema.

Xếp hạng thứ 3 là bộ phim Tuổi 25, 21 với 2.558 phiếu. Phim kể lại hành trình nỗ lực theo đuổi thành công của những người trẻ khi bị thời thế đẩy vào tình cảnh khó khăn và chuyện tình đáng nhớ của Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) với Na Hee Do (Kim Tae Ri thủ vai). Ở những tập đầu, phim được đánh giá cao bởi bối cảnh xưa cũ, chuyện tình yêu và tình bạn thời thanh xuân mang cảm giác thư giãn cho người xem. Tuy nhiên, khán giả không hài lòng về kết phim. Họ cho rằng cuộc chia tay của hai nhân vật chính vô lý, khiên cưỡng. Ảnh: tvN.

Sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.