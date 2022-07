Cầu thủ và HLV lần đầu 'tuyên chiến' tại VBall Supreme mùa 1

VBall Supreme là cơ hội để HLV và các VĐV bóng rổ của VBA có cơ hội giao lưu, chia sẻ niềm đam mê bất tận với quả bóng cam.

Sau 7 tập phát sóng, chương trình giải trí thực tế VBall Supreme do NovaWorld Phan Thiet đồng hành cùng VBA thực hiện mùa 1 đã khép lại. Đây là cuộc thi đầu tiên VBA tổ chức cho các huấn luyện viên và cầu thủ tranh tài cùng nhau, tạo nhiều sức hút đến đông đảo người hâm mộ.

Giải trí tinh thần tại “nhà chung” VBA 2021

“VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet 2021” gồm các trận đấu thực nghiệm dưới mô hình tập trung cách ly, khép kín, không khán giả. Mô hình này giúp VBA kiểm tra, đánh giá và tăng cường phòng chống dịch trong công tác vận hành.

Để gắn kết huấn luyện viên, cầu thủ và nhân sự VBA tại môi trường khép kín này, NovaWorld Phan Thiet đã song hành cùng VBA thực hiện và phát sóng chuỗi chương trình giao hữu mang tính giải trí thực tế - VBall Supreme trên YouTube VBA.

Thông báo phát sóng tập đầu tiên của chương trình trên fanpage VBA. Ảnh chụp từ fanpage.

Theo đó, các nhân sự tham gia sẽ cùng tranh tài ở các thử thách ném 3, ném ở vị trí chỉ định, đấu 1-1 hoặc trick shot (tương tác với bóng theo động tác của đối thủ) ở sân tập trong khách sạn hoặc trên sân nhà thi đấu VBA - NTU Arena.

Cuộc thi diễn ra năm ngoái dưới sự tham gia sôi nổi của nhiều thí sinh. Từ tập đầu tiên đến kết thúc, chương trình đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ vì hé lộ những tài năng ẩn mình.

Cuộc chiến trực tiếp giữa hai chiến lược gia

Sau khi nhận lời thách đấu từ chiến lược gia “Rồng sông Hàn” Phan Thanh Cảnh, HLV Kevin Yurkus cho biết: "Anh ấy có cơ hội thắng gấp 4 lần tôi. Ném mười quả là tôi phải đi ngủ lấy lại sức rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ được ít nhất 1 điểm. Nếu thực sự may mắn thì 12”.

HLV Kevin Yurkus thực hiện thử thách ném 3 trong chương trình.

Ở thử thách ném 3, HLV Kevin nóng tay từ trái đầu tiên, nhưng lại trượt hai quả tiếp theo. Ở các lần ném kế, người dẫn đường của đội tuyển bóng rổ quốc gia lấy lại được cảm giác nhưng đã quá muộn. Màn đụng độ khép lại với tỷ số 8-7 nghiêng về HLV Phan Thanh Cảnh.

Michael Soy nhắm mắt ném 3

Michael Soy và Stefan Nguyễn tranh tài ở hạng mục trick shot. Những pha bóng đẹp và có phần khó nhằn như lay-up giữa hai chân, chạm bóng vào bảng rổ sau đó lay-up, up & under reverse, ném 3 bằng tay trái, 360 độ lay-up lần lượt được cả hai thực hiện và nhận nhiều hưởng ứng từ cổ động viên nội bộ.

Michael Soy tìm cảm giác cho pha ném 3 không nhìn rổ.

Diễn biến hấp dẫn, không ai chịu thua ai. Mãi đến khi Michael Soy thành công pha nhắm mắt ném 3 quả đầu tiên, cuộc chiến mới hạ màn với chiến thắng thuyết phục thuộc về chàng trai “Đậu Nành”.

Đại chiến “Rồng nhà”

Qua nhiều vòng, VBall Supreme mùa 1 đã tìm ra 2 ứng cử viên ngôi vô địch là “máy ném” Tô Quang Trung và Stefan Nguyễn. Tại vòng bảng, Stefan Nguyễn tiếc nuối khi hụt tay khỏi chiến thắng bởi một quả ném 3 thì nay là cơ hội tái đấu để phục thù “đối thủ duyên nợ”, đồng thời lấy lại những gì đã mất.

Ai cũng nghĩ phần ném 3 sẽ đem về lợi thế cho “thầy Tô” nhưng chỉ sau ít phút, trợ lý HLV Danang Dragons đã phục thù thành công với chiến thắng 9-7.

Tiếp đà ném 3 còn nóng, Stefan Nguyễn thực hiện luôn chiến lược ném xa tại vòng đấu 1-1. Khởi trận, việc bị kèm chặt đã khiến Tô Quang Trung hụt cú ném đầu. Stefan thực hiện ngay cú ném 3 và dễ dàng ghi điểm. Tiếp tục nước bài hiệu quả này, Stefan Nguyễn nâng cách biệt xa dần và kết thúc trận đấu với tỷ số 7-0.

Tô Quang Trung và Stefan Nguyễn tranh ngôi vô địch.

"Trên sân, Trung vẫn là một trong những cầu thủ tốt nhất VBA ở độ tuổi này. Tôi rất hân hạnh khi được đấu với một huyền thoại như anh ấy. Ở đây chỉ có mình tôi là cầu thủ gốc Việt, nên có lợi thế chiều cao và kinh nghiệm thi đấu. Tôi nghĩ rằng mình vẫn có thể chơi lại bóng rổ chuyên nghiệp nếu lưng tôi khỏe lại” - Stefan Nguyễn phấn khởi khi trở thành nhà vô địch VBall Supreme mùa đầu tiên.