Cầu thủ Tom Brady bị đồn hẹn hò minh tinh Hollywood vừa ly hôn chồng

Theo People, mạng xã hội rộ tin minh tinh từng thắng giải Oscar Reese Witherspoon hẹn hò cầu thủ Tom Brady, chồng cũ siêu mẫu Gisele Bundchen. Tin đồn này xuất hiện từ cuối tháng 3, khi Witherspoon mới ly hôn chồng.

Đáp trả nghi vấn của truyền thông, đại diện của Witherspoon phủ nhận: "Thông tin cặp sao yêu nhau hoàn toàn sai sự thật". Phía cầu thủ sinh năm 1977 cũng khẳng định, họ chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời.

Fox News đưa tin Witherspoon thông báo cô và chồng Jim Toth trả tự do cho nhau từ ngày 24/3. Cặp sao quyết định ly hôn trước vài ngày kỷ niệm 12 năm cưới, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

"Qua nhiều lần cân nhắc, chúng tôi đưa ra quyết định khó khăn là ly hôn. Ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là nuôi dạy con trai 10 tuổi, bé Tennessee. Chúng tôi đánh giá cao sự tôn trọng của mọi người đối với quyền riêng tư của gia đình tôi vào lúc này", Witherspoon nói trong tuyên bố chung.

Reese Witherspoon sinh năm 1976, là diễn viên người Mỹ từng thắng giải Nữ chính xuất sắc của Oscar cho bộ phim Walk the Line, và là một trong những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất Hollywood những năm qua. Big Little Lies là tác phẩm ăn khách gần đây của cô.

Về phía Tom Brady, sau khi ly hôn siêu mẫu Brazil, anh tập trung vào công việc và nỗ lực làm người cha tốt. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng hình đi chơi cùng các con. Brady còn dành cho bản thân những khoảng lặng sau sóng gió hôn nhân.

Chia sẻ trên podcast Let’s Go, Brady cho biết muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho con cái như cách bố mẹ từng làm với anh. Nhà vô địch Super Bowl bày tỏ: "Bố mẹ thường nói với tôi: 'Con trai, con có thể làm được'. Điều này là động lực giúp tôi thành công. Tôi cũng muốn làm điều tương tự cho các con của mình".

Ngoài Witherspoon, Brady còn vướng tin đồn hẹn hò nhà báo Kay Adams, người phụ nữ được nhận xét có ngoại hình giống Gisele Bundchen. Tuy nhiên, đại diện của cầu thủ phủ nhận mọi tin đồn.

