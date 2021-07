Cầu thủ thứ 12 là ai?

2. “Bóng đá chẳng là gì nếu không có cổ động viên?” là câu nói nổi tiếng của huyền thoại nào? Sir Alex Ferguson

Sir Matt Busby

Bill Shankly

Diego Maradona Sir Alexander Matthew "Matt" Busby là một trong những huấn luyện viên huyền thoại của CLB Manchester United (MU). Câu nói nổi tiếng “Football is nothing without fans” (tạm dịch: Bóng đá chẳng là gì nếu không có cổ động viên) của ông được CLB in lên banner và trưng bày tại sân vận động Old Trafford trong trận đá đầu tiên của MU vào tháng 6/2020, khi EPL chính thức trở lại sau thời gian gián đoạn. Câu nói nhằm cổ vũ cổ động viên chưa thể trở lại sân bóng do dịch bệnh.