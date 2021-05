Cầu thủ MU được bảo vệ sau sự cố ở Old Trafford

Tình hình nghiêm trọng khi một nhóm CĐV quá khích xông vào sân Old Trafford. Các CĐV khiến mặt cỏ Old Trafford bị ảnh hưởng. Một số người nhổ cột cờ góc, phá khung thành. Số ít nhân viên an ninh của sân Old Trafford bất lực nhìn CĐV xông vào.